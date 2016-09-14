查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 跑腿 ·广告 ·新装修房屋味道重 租客欲解约 ·图文：美食城污水直排汤逊湖？ ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 广告 · 新装修房屋味道重 租客欲解约 · 图文：美食城污水直排汤逊湖？ · 市民之声 16 跑腿 2016.9.14 星期三 市民之声 楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。

硚口区黄女士：我住在广华路，经常到园博园南门乘725路公汽去武昌，但发现该趟公交车班次特别少，有时要等半个小时才来一趟。

武汉市公交集团六公司：按照目前的标准，运营的车辆数是达标的，车辆难等，一般都是因道路交通拥堵造成，请市民谅解。

硚口区苏先生：宝康路是从京汉大道通往解放大道的主干道之一，附近还有小学，但常有机动车在此违停。违停车辆不仅影响其他车主正常行车，还影响学生上学放学。

武汉市交管局：已通知辖区交警加大对该路段的巡查力度，对违停机动车车主依法进行处罚。楚天都市报记者揭明玥





