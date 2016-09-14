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 第16版 跑腿
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·市民之声
楚天都市报电子版
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16 跑腿 2016.9.14 星期三
市民之声
    楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。
    硚口区黄女士：我住在广华路，经常到园博园南门乘725路公汽去武昌，但发现该趟公交车班次特别少，有时要等半个小时才来一趟。
    武汉市公交集团六公司：按照目前的标准，运营的车辆数是达标的，车辆难等，一般都是因道路交通拥堵造成，请市民谅解。
    硚口区苏先生：宝康路是从京汉大道通往解放大道的主干道之一，附近还有小学，但常有机动车在此违停。违停车辆不仅影响其他车主正常行车，还影响学生上学放学。
    武汉市交管局：已通知辖区交警加大对该路段的巡查力度，对违停机动车车主依法进行处罚。楚天都市报记者揭明玥


   