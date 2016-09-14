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新装修房屋味道重 租客欲解约
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市民之声
16
跑腿
2016.9.14 星期三
新装修房屋味道重 租客欲解约
律师称房屋不宜居可退租
楚天都市报讯 昨日，大学毕业生小陶反映，她和同事租了一套新装修不久的房子，结果屋内气味难闻。她睡了一晚后身体不适，找房东退租协商未果。
小陶今年大学毕业，刚进入江汉区一单位工作，和两名新同事决定在单位附近合租。前几天，他们在网上看中江汉区新湾五路常青五垸一套房源，上周末都去看了房子，发现房间显得比较新。房东称，装修已有一段时间。
因急着入住，小陶等人签了合同，租金加押金一共交了8300元，当晚就住了进来。然而，关了门窗后，屋内气味感觉越来越重。次日早上起床，小陶感觉喉咙像火烧，人也特别难受。同事小廖也有类似症状，他们看了医生，医生建议他们搬出来。
之后，小陶等人与房东吴某协商，希望她退还8000元，剩余300元补偿她的损失。吴某表示，自己新房是上月才装修，事先已告知他们。如果要退房，得按合同来办事。
昨日上午，楚天都市报记者来到常青五垸，看到该房屋内的家具都是新搬进来的，客厅还有一桶防水漆，屋内确实有较重的异味。吴某称，小陶等人是看了房子才签合同，自己没隐瞒什么，退房需提前一个月告知，并且2000元押金也不会退。对此，小陶等人难以接受。
湖北典恒律师事务所陈亮律师称，如果房内存在有害气体不宜居住，那么租房合同应予以撤销。他建议小陶找权威机构做个检测，并找到工商和房管部门进行投诉，如果协商不成，可以起诉房东。 楚天都市报记者满达黄士峰