查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 健康 ·每天快走脚生疼 劣质运动鞋疑是祸首 ·广告：动向新闻 ·图文：小孩子爱咬铅笔头会铅中毒？ 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 每天快走脚生疼 劣质运动鞋疑是 · 广告：动向新闻 · 图文：小孩子爱咬铅笔头会铅中毒 15 健康 2016.9.14 星期三 图文：小孩子爱咬铅笔头会铅中毒？ 医生：铅笔表面颜料才含铅，吸收少部分无大碍 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛通讯员张璟祎）看到儿子经常咬铅笔头，汉口市民李女士的心里着实没底。前日，她在朋友圈里求助：“听别人说铅笔芯含铅，会引起铅中毒，真有这么严重吗？”

对此，武汉市儿童医院儿保科覃凌智副主任医师昨日介绍，咬铅笔头是很多小朋友的习惯，咬铅笔确实会有铅的摄入，但是它的来源不是铅笔芯。因为铅笔芯并不是铅做的，铅笔芯里面是石墨。铅主要是涂在铅笔表面的颜料里，日常生活中颜色鲜艳的颜料、涂料、油漆中都会有，如儿童经常使用的蜡笔、水彩，以及一些劣制的儿童玩具、学习用品，还有家具表面油漆等都含铅。最近，他们接诊了一名3岁的女孩，来医院做入园体检时发现血铅过量。经了解，孩子喜欢画画，家里给她买了各式各样颜色鲜艳的蜡笔，她总是一边画画一边把笔放进嘴巴里。

覃凌智指出，一般铅中毒都是由于大量的铅吸收进入体内造成的。铅中毒容易损伤孩子神经系统，孩子容易出现兴奋、好动、脾气大等情况，除此之外还会影响钙的吸收，导致缺钙、贫血甚至影响孩子生长发育。平时如果偶尔使用带色颜料，虽然会引起一部分铅吸收，但是不会引起中毒。

他提醒，家长和儿童都应养成良好的行为和卫生习惯，如勤洗手，特别是饭前洗手十分重要；注意个人卫生，勤剪指甲；经常清洗儿童的玩具和用品等等。





