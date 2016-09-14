查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 教育 ·图文：倒计时九天 武汉文交会即将在欧亚达徐东古玩城举行 ·图文：老板电器厨源烹饪文化体验馆在汉街落户 ·来工贸家电“一网打尽”中秋家电福利！ ·图文：武汉首个高中俄语实验班开课 ·图文：穿越大别山来上大学 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 图文：倒计时九天 武汉文交会即 · 图文：老板电器厨源烹饪文化体验 · 来工贸家电“一网打尽”中秋家电 · 图文：武汉首个高中俄语实验班开 · 图文：穿越大别山来上大学 14 教育 2016.9.14 星期三 图文：武汉首个高中俄语实验班开课 ●与莫斯科大学合办●零起点教俄语●高三赴俄念大学预科班 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者罗欣通讯员余心红）前日上午8：30，武汉市第十四中学高一（1）班教室里，学生们正三三两两聚在一起，用俄语简单对话。校长平先柏称，这是该校首办俄语班，这也是武汉市公办高中开办的首个俄语实验班。

楚天都市报记者看到，学生的课堂被分成7个小组，每组“团团坐”。俄语老师蒋璟瑾每讲完几个要点，学生们就围在一起热烈讨论。小组讨论完，组员代表就会站起来，为其他同学作讲解问题答案，课堂气氛活跃。

班主任李步敏称，班级39名学生中，男生21名，“伢们都是中考分数达到我校录取标准，录取的指令生”。这个班级的课程不分文理，每周教8节俄语课、5节英语课，英语课主要是适应雅思考试的教学。其它各科课程则都有开设，目标是提高学生的综合素质。

毕业于湖北华一寄宿学校的周杨，今年中考分数494分，是该校录取新生中的第一名。这个分数够了全市所有重点高中录取线，但他选择十四中，就是冲着俄语来的。周杨说，高中阶段能学一门第二外语挺好，“俄语是小语种，爸妈觉得我要是学好俄语，以后求职时就多了项技能。”

据介绍，这个俄语实验班是十四中与莫斯科大学（全名莫斯科国立罗蒙诺索夫大学）合作开设。该大学是世界排名前30位的大学。实验班学生前两年在本校读，缴费与普通高中生一样，高三时赴俄读莫斯科大学预科班，并参加俄语等级考试，一年费用约需人民币5万元。校长平先柏说，“学生读完高中后，有机会直升莫斯科大学，或通过俄高考申请俄罗斯其它知名大学”。

学生何子君的妈妈告诉记者，孩子选这个俄语班就是为去莫斯科留学，“她以后想学计算机专业，莫斯科大学的这个专业比较出色。”何子君说，现在班上的俄语是零起点教学，俄语印刷体与手写体不一样，发音也比英语难，初学并不容易，“班上有同学为练写俄语字，连续两个晚上写到12点，很拼的！”





