查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 教育 ·图文：倒计时九天 武汉文交会即将在欧亚达徐东古玩城举行 ·图文：老板电器厨源烹饪文化体验馆在汉街落户 ·来工贸家电“一网打尽”中秋家电福利！ ·图文：武汉首个高中俄语实验班开课 ·图文：穿越大别山来上大学 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 图文：倒计时九天 武汉文交会即 · 图文：老板电器厨源烹饪文化体验 · 来工贸家电“一网打尽”中秋家电 · 图文：武汉首个高中俄语实验班开 · 图文：穿越大别山来上大学 14 教育 2016.9.14 星期三 9月14-17日 价无虚发领惠全城 来工贸家电“一网打尽”中秋家电福利！ 楚天都市报讯 玉轮高高挂，银辉满人间。金秋佳节临近，作为消费需求旺盛的黄金时期，商家们早已摩拳擦掌，准备迎接这场大战。今年中秋佳节，工贸家电将向江城消费者洒下哪些重磅优惠呢？“许多上班族都会选择在十一黄金周旅行，考虑到让消费者能有更充裕的时间享受十一假期，工贸家电已经为消费者备上了‘丰盛有料’的家电大餐！工贸家电将在中秋节提前引爆十一低价力度，为消费者十一出行‘保价’护航。”工贸家电负责人说道。



大品牌大优惠尽在身边



9月14日至17日，格力、美的、三星、创维、老板、林内、TCL、海信、海尔、西门子、小天鹅、松下、长虹、方太、史密斯十五大品牌纷纷拿出资源，擂响中秋“战鼓”，消费者可就近到您身边的工贸家电门店购买家电。更有多款惊爆机带给消费者震撼的价格盛宴，美菱218升三门冰箱仅售1188元，小天鹅8公斤变频滚筒洗衣机仅售1699元，樱雪厨卫套餐仅售1399元……



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来工贸家电的顾客都知道，要买家电套餐就找家电顾问。不仅省时省力，还能享受更多的优惠活动。这样为消费者“量身定制”的购物方式获得了消费者的广泛好评，帮助您全面了解产品功能，快速锁定心仪商品，获得最专业的设计搭配以及最优惠的价格！套餐满15800元送 1000元礼品，套餐满39800元送iPhone7。大额套餐还加送200至3000元现金券，活动详情消费者可到店咨询。

工贸家电本次中秋家电盛宴特向小区及企事业单位开展专场团购活动，参加专场团购活动的顾客购买单件再享98折，购买套餐再享95折。

中秋佳节优惠活动连连，买低价去哪儿？锁定工贸家电。





