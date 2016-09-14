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·来工贸家电“一网打尽”中秋家电福利！
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教育
2016.9.14 星期三
图文：倒计时九天 武汉文交会即将在欧亚达徐东古玩城举行
楚天都市报讯 由欧亚达徐东古玩城举办的“2016年武汉第4届文玩交易会”即将于9月23—25日在长江之滨、东湖之畔的徐东古玩城内举行。届时来自全国各地的优质藏品将齐聚武汉，一定能让江城市民一饱眼福！
据主办方介绍，今年的文交会藏品品种繁多、精品云集。经过多次成功办展，徐东古玩城现已成为湖北规模大、人气旺、品质好、诚信度高的藏家古玩市场。本次交易会不仅在武汉三镇核心商圈的LED屏、公交车站全天播送广告，还得到了中华古玩网、雅昌艺术网、华夏收藏网、第一收藏、掌眼等知名收藏网作为媒体支持。
活动期间，将同期举办玉翠专场精品展，同时为了丰富广大市民的收藏知识，徐东古玩城专门邀请到国内知名专家，将于现场举行免费玉器知识讲座，活动丰富、精彩纷呈！
以华中第一古玩城为目标，欧亚达徐东古玩城希望通过文玩交易会的形式，搭建全国收藏文化展示交流平台，打造湖北省文化艺术交流中心。
文交会现有少量展位还虚位以待，9月23-25日，欢迎全国各地古玩、文玩展商来武汉徐东古玩城交流、交易！
欧亚达徐东古玩城三楼书画馆正隆重招商中，欢迎各位书画老师、书画机构进驻或前来洽谈合作。