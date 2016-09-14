查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 教育 ·图文：倒计时九天 武汉文交会即将在欧亚达徐东古玩城举行 ·图文：老板电器厨源烹饪文化体验馆在汉街落户 ·来工贸家电“一网打尽”中秋家电福利！ ·图文：武汉首个高中俄语实验班开课 ·图文：穿越大别山来上大学 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 图文：倒计时九天 武汉文交会即 · 图文：老板电器厨源烹饪文化体验 · 来工贸家电“一网打尽”中秋家电 · 图文：武汉首个高中俄语实验班开 · 图文：穿越大别山来上大学 14 教育 2016.9.14 星期三 图文：倒计时九天 武汉文交会即将在欧亚达徐东古玩城举行 楚天都市报讯 由欧亚达徐东古玩城举办的“2016年武汉第4届文玩交易会”即将于9月23—25日在长江之滨、东湖之畔的徐东古玩城内举行。届时来自全国各地的优质藏品将齐聚武汉，一定能让江城市民一饱眼福！

据主办方介绍，今年的文交会藏品品种繁多、精品云集。经过多次成功办展，徐东古玩城现已成为湖北规模大、人气旺、品质好、诚信度高的藏家古玩市场。本次交易会不仅在武汉三镇核心商圈的LED屏、公交车站全天播送广告，还得到了中华古玩网、雅昌艺术网、华夏收藏网、第一收藏、掌眼等知名收藏网作为媒体支持。

活动期间，将同期举办玉翠专场精品展，同时为了丰富广大市民的收藏知识，徐东古玩城专门邀请到国内知名专家，将于现场举行免费玉器知识讲座，活动丰富、精彩纷呈！

以华中第一古玩城为目标，欧亚达徐东古玩城希望通过文玩交易会的形式，搭建全国收藏文化展示交流平台，打造湖北省文化艺术交流中心。

文交会现有少量展位还虚位以待，9月23-25日，欢迎全国各地古玩、文玩展商来武汉徐东古玩城交流、交易！

欧亚达徐东古玩城三楼书画馆正隆重招商中，欢迎各位书画老师、书画机构进驻或前来洽谈合作。





