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中铁大桥局参建十多个海外项目
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财经
2016.9.14 星期三
携手数十家优秀企业投入“一带一路”建设
中铁大桥局参建十多个海外项目
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者林永俊通讯员丁傲岸张静）记者昨从中铁大桥局2016年度“优秀供应商”表彰大会获悉，迄今为止，中铁大桥局与几十家优秀企业一同走出国门，参与“一带一路”建设。
目前，孟加拉国最大的基础建设工程——帕德玛大桥施工正酣。该桥主桥施工正是由中铁大桥局负责。2014年6月，中铁大桥局中标帕德玛大桥主桥施工任务，签单额约96.7亿元，这是迄今中国企业中标的最大国际桥梁项目。
中铁大桥局董事长刘自明表示，作为中国桥梁事业的领军者，该局主动融入“一带一路”，携手几十家优秀民营企业，参与了包括孟加拉国、摩洛哥、赞比亚在内的国外十多项桥梁工程。值得一提的是，这些民营企业中，来自湖北的技术、工程类企业占据大半。