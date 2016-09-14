图文：唐宁分享三大锦囊 拨开财富管理迷雾图文：普通储户仍对大额存单“不感冒”中铁大桥局参建十多个海外项目华中首个私募机构孵化中心落户沌口
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 第12版 财经
·图文：唐宁分享三大锦囊 拨开财富管理迷雾
·图文：普通储户仍对大额存单“不感冒”
·中铁大桥局参建十多个海外项目
·华中首个私募机构孵化中心落户沌口
楚天都市报电子版
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12 财经 2016.9.14 星期三
收益率缺乏吸引力 央行降低门槛3个月后
图文：普通储户仍对大额存单“不感冒”
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐蔚）大额存单亮相伊始，一度成为各大银行标配产品。然而由于其“高门槛低利率”这一“硬伤”，让不少投资者一度望而却步。今年6月，央行决定将个人投资人认购大额存单起点金额由不低于30万元，降为不低于20万元。
    认购门槛降低3个月，消费者反应如何？记者再次走访市内多家银行了解到，尽管大额存单的起点金额已下调，且利率较基准上浮40%左右，然而其市场表现依然平平。
    近日，记者以客户身份分别前往中行、招行、兴业等多家银行了解到，目前江城在售的大额存单基本按照规定执行20万元起购的标准，并以1万元递增。多家银行理财经理都不建议记者考虑大额存单来进行投资，取而代之的是各银行近期推出的代销理财产品。“20万投资大额存单太可惜了，还不如买银行推出的理财产品，其收益要比大额存单的利率高很多。”一家股份制银行的理财经理说。
    招商银行武汉分行理财师告诉记者，“虽然央行调低大额存单的起购门槛，但该产品的销售仍比较冷清，很少有普通储户咨询大额存单的业务，一般都是企业、机构等单位客户办理得较为积极。”该理财师表示，30万的大额存单三个月的年化收益率只有1.55%。而该银行推出结构性存款产品，30万三个月的年化收益率为2.5%，投资者当然更愿意选择收益率高的。


   