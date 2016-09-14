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财经
2016.9.14 星期三
收益率缺乏吸引力 央行降低门槛3个月后
图文：普通储户仍对大额存单“不感冒”
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐蔚）大额存单亮相伊始，一度成为各大银行标配产品。然而由于其“高门槛低利率”这一“硬伤”，让不少投资者一度望而却步。今年6月，央行决定将个人投资人认购大额存单起点金额由不低于30万元，降为不低于20万元。
认购门槛降低3个月，消费者反应如何？记者再次走访市内多家银行了解到，尽管大额存单的起点金额已下调，且利率较基准上浮40%左右，然而其市场表现依然平平。
近日，记者以客户身份分别前往中行、招行、兴业等多家银行了解到，目前江城在售的大额存单基本按照规定执行20万元起购的标准，并以1万元递增。多家银行理财经理都不建议记者考虑大额存单来进行投资，取而代之的是各银行近期推出的代销理财产品。“20万投资大额存单太可惜了，还不如买银行推出的理财产品，其收益要比大额存单的利率高很多。”一家股份制银行的理财经理说。
招商银行武汉分行理财师告诉记者，“虽然央行调低大额存单的起购门槛，但该产品的销售仍比较冷清，很少有普通储户咨询大额存单的业务，一般都是企业、机构等单位客户办理得较为积极。”该理财师表示，30万的大额存单三个月的年化收益率只有1.55%。而该银行推出结构性存款产品，30万三个月的年化收益率为2.5%，投资者当然更愿意选择收益率高的。