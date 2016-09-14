查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 财经 ·图文：唐宁分享三大锦囊 拨开财富管理迷雾 ·图文：普通储户仍对大额存单“不感冒” ·中铁大桥局参建十多个海外项目 ·华中首个私募机构孵化中心落户沌口 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 图文：唐宁分享三大锦囊 拨开财 · 图文：普通储户仍对大额存单“不 · 中铁大桥局参建十多个海外项目 · 华中首个私募机构孵化中心落户沌 12 财经 2016.9.14 星期三 图文：唐宁分享三大锦囊 拨开财富管理迷雾 中国财富管理系列论坛全国巡讲走进武汉 楚天都市报讯 □楚天都市报记者赵杰



经济新常态下，高净值人群如何应对不确定性，实现资产保值增值？未来十年，财富管理趋势如何？Fintech（金融科技）如何让更广大公众享受到便捷、专业的财富管理服务？9月9日，“宜信十年·传承未来”——中国财富管理系列论坛全国巡讲走进江城武汉，带来了上述问题的解答。

活动现场，宜信公司创始人、CEO 唐宁分享了财富投资的三大“锦囊”，铁狮门中国区首席投资官及董事总经理陈志超，宜信财富投米RA首席技术官胡金辉等众多嘉宾也莅临论坛，共同探讨未来的财富管理、资产配置和财富传承之道，拨开新形势下财富管理的重重迷雾。



三锦囊三原则 锁定未来财富



“在风起云涌的市场，各种黑天鹅事件频出，宜信财富的三大‘锦囊妙计’会帮您做好下一阶段的投资理财。”宜信公司创始人、CEO 唐宁表示。

第一，出海，在世界范围内寻找最优秀的产品服务和资源。不仅仅是金融资产，如固定收益、私募股权、房地产金融、资本市场产品等，还包括教育、医疗健康、知识获取、财富传承等生活、家庭建设方面的资源获取。

第二，配置另类资产，做时间的朋友。另类资产的特点在于，丧失了一部分流动性，但是能够享受企业高成长带来的机会。“做时间的朋友，与高成长行业的顶级企业相伴，真正做原始股持有者，会有巨大的价值释放”，唐宁表示。对于高净值客户而言，配置另类资产最好的方式就是选择母基金投资，母基金采用多策略的方式投入多支顶级的、长期获利的基金中，可以有效分散风险。

第三，与顶级的财富管理机构合作共赢未来。中国的财富管理行业在宜信财富的推动下，正在经历从以产品为中心的代销到以客户为中心的资产配置的转型升级，如何让资产配置理念落地到具体的产品和服务上？这就要遵循资产配置“黄金三原则”，同时也是界定中国顶级财富管理机构的标准：跨地域国别配置，即必须是全球化、国际化的机构；跨资产类别配置，即在各个资产类别都要有强大的产品能力和风控能力；以FOF（母基金）的方式超配另类资产，即必须要有强大的投资能力。



投资房地产FOF 有效分散风险



“通过全球化的资产配置，实现分散风险，提高收益的稳定性，已经成为当今众多机构投资者和个人投资者的共识。”铁狮门中国区首席投资官及董事总经理陈志超如是说。

作为全球知名的房地产业开发商、运营商及基金管理公司，铁狮门在房地产领域的全球化资产配置有很多值得借鉴的经验。目前，中国投资者的海外资产配置趋势日渐明显，关于个人投资者如何更好地配置海外房地产资产，陈志超认为，在成熟的资本市场，投资房地产资产通常有三种途径，即直接投资不动产，投资房地产私募或综合基金（FOF），以及投资房地产公募信托（REITs）；考虑到个人投资者资产规模往往有限，以及降低资产组合中各类资产的相关性的资产配置目的，房地产私募是非常有竞争力的选择，而通过认购FOF，投资者更可以在有限的资产总量内达到最佳的风险分散效果。



发布智能投顾 惠及大众阶层



“Fintech”即finance+technology的缩写，原意是“金融科技”，随着一系列政策因素调整和科技发展，近期成为热点进入公众视野。在业界看来，“金融科技”主要利用大数据、区块链等互联网创新技术进行风险控制和平台管理。作为宜信财富全球化战略的重要一环，此次论坛同时发布了其最新“利器”——投米RA，这是一款基于全球资产配置理念指导下的智能投顾软件，力求帮助投资人跨地域、跨资产类别实现风险调整后的回报。宜信财富投米RA首席技术官胡金辉指出，资本市场变幻莫测，投米RA会结合市场动态，通过专业的量化投资策略、一系列的智能算法以及海量的金融数据分析，实时智能跟踪市场，自动再平衡客户资产配置，提高资产风险回报率。智能、便捷、适用于更广泛人群成为这款理财“利器”的显著标签。



财富对话



此次论坛间隙，唐宁还接受了多家媒体的联合专访，进一步阐释了他的财富管理理念、策略与建议。



未来十年 机会在FOF



问：在资产配置中，投资FOF（母基金）的意义何在？

唐宁：FOF（母基金）又被称为基金中的基金，通过汇聚大量资本，得以和众多优秀的投资机构建立合作关系，成为他们的“有限合伙人（LP）”，母基金拥有创造更高收益的可能性，风险分散并且回报可期。在经济转型的大背景下，未来十年，我们认为中国财富管理行业最大机会在FOF（母基金）。



投资高成长行业 做时间的朋友



问：您在演讲中提到投资人要学会“做时间的朋友”，这句话如何解释？

唐宁：市场不止一次教育投资者，应该做时间的朋友，而如何做时间的朋友，必须要进行股权投资。通过股权投资，最终投到一群高成长性的、未来的明星企业。作为一名个人投资者，如何参与新经济获得高成长回报？一种方法是自己创业，但作为个人分身乏术，不能同时参与多个行业。所以通过投资去同高成长行业一起成长，将是支持“大众创业、万众创新”非常有意义的事情。





