查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济 ·广告：动向新闻 ·苏宁华中首家迭代“云店2.0”中秋节亮相唐家墩 ·黄陂武湖一幅地块溢价率486%创纪录 ·开发商自有产权车位需标明价格 ·武汉市免费培训月嫂 ·9.9武汉万达黄鹤楼盛典社群品牌建设再升级 ·广告 ·702路“封王” ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 苏宁华中首家迭代“云店2.0” · 黄陂武湖一幅地块溢价率486% · 开发商自有产权车位需标明价格 · 武汉市免费培训月嫂 · 9.9武汉万达黄鹤楼盛典社群品 · 广告 · 702路“封王” · 开奖公告 11 经济 2016.9.14 星期三 公交换乘谁最多 702路“封王” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者黄永进）武汉市公交换乘优惠自今年1月1日实施以来，上半年持IC卡的换乘客流增加73%，702路成为上半年公交“换乘王”。

数据显示，优惠政策实施后，今年上半年公交日均客流为327.3万人次，较去年同期增加14.5万人次，增加4.6%；其中IC卡客流增加2.7万人次，较去年同期增加1%。公交日均换乘客流量由去年同期的41.2万人次增加到68.5万人次，增加66.3%；其中IC卡换乘客流量由32.3万人次增加到56万人次，增加了73.3%。

9—11时为优惠票换乘高峰。今年上半年，常规公交换乘量最大的线路是从青山开往光谷的702路，换乘量为1.57万人次，最大的站点是和平大道建设二路（北行），换乘量为0.32万人次。





