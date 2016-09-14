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第11版 经济
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·黄陂武湖一幅地块溢价率486%创纪录
·开发商自有产权车位需标明价格
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·9.9武汉万达黄鹤楼盛典社群品牌建设再升级
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11
经济
2016.9.14 星期三
9.9武汉万达黄鹤楼盛典社群品牌建设再升级
楚天都市报讯 9月9日晚7时，万达武汉中央文化区在黄鹤楼举办“黄鹤归来观御湖”主题国际艺术盛典暨新品发布会。舞台明星云集：著名京剧演员裘继戎、藏族青年歌唱艺术家降央卓玛、“超级演说家”陈铭倾情演出；逾两千名观众现场同览盛典，黄鹤楼景区灯火通亮，场景十分震撼。
黄鹤楼，曾经代表武汉天际线。人们大多不会记得黄鹤楼究竟有多高，但会记住有关黄鹤楼的美妙诗篇。正如人们也许并不清晰地知道汉街有多长、汉秀有多大，但却一定知道，武汉中央文化区这1.8平方公里土地之上，是城市精英阶层、财富巅峰人士汇居之地。
据悉，此次发布的御湖壹号新品豪宅，将于9月10日在武汉中央文化区展示中心迎来奢装样板间开放，届时御湖壹号252精工四房6大奢装系统、41项全系升级配置将揭开面纱。