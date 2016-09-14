查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济 ·广告：动向新闻 ·苏宁华中首家迭代“云店2.0”中秋节亮相唐家墩 ·黄陂武湖一幅地块溢价率486%创纪录 ·开发商自有产权车位需标明价格 ·武汉市免费培训月嫂 ·9.9武汉万达黄鹤楼盛典社群品牌建设再升级 ·广告 ·702路“封王” ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 苏宁华中首家迭代“云店2.0” · 黄陂武湖一幅地块溢价率486% · 开发商自有产权车位需标明价格 · 武汉市免费培训月嫂 · 9.9武汉万达黄鹤楼盛典社群品 · 广告 · 702路“封王” · 开奖公告 11 经济 2016.9.14 星期三 我省商品房明码标价细则征求意见 开发商自有产权车位需标明价格 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者谢玲通讯员沈佳）商品房交易和产权转移过程中，经营者不得在标价之外加价销售或收取未予标明的费用。昨日，省物价局就新版《湖北省商品房销售明码标价规定实施细则（征求意见稿）》进行了解释说明。

2011年起，我省开始实施商品房明码标价政策，开发商销售商品房时，包括住宅、商业用房、车库（位）等，必须在规定时间内一次性公开全部销售房源并明码标价，做到“一套一标”。

新版《细则》有三项新规定：一是开发商卖房时须明示的楼盘基础信息与收费内容，拟增加开发企业自有产权停车位（库）销售价格、租金标准、租赁年限等信息；二是对未纳入主体工程同步设计范围内，确需在商品销售总价外由业主另行支付的配套基础设施项目及费用必须明示(比如燃气费，以前是没有写在合同内，此次拟纳入明示范围)；三是惩罚手段上的变化，即要求县级以上价格主管部门建立经营者价格信用档案，对不按规定明码标价的商品房经营者，在依法实施行政处罚基础上，还将公布其失信信息，并与有关部门实施联合惩戒。





