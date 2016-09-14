查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济 ·广告：动向新闻 ·苏宁华中首家迭代“云店2.0”中秋节亮相唐家墩 ·黄陂武湖一幅地块溢价率486%创纪录 ·开发商自有产权车位需标明价格 ·武汉市免费培训月嫂 ·9.9武汉万达黄鹤楼盛典社群品牌建设再升级 ·广告 ·702路“封王” ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 苏宁华中首家迭代“云店2.0” · 黄陂武湖一幅地块溢价率486% · 开发商自有产权车位需标明价格 · 武汉市免费培训月嫂 · 9.9武汉万达黄鹤楼盛典社群品 · 广告 · 702路“封王” · 开奖公告 11 经济 2016.9.14 星期三 “金九银十”到来 江城土地市场再升温 黄陂武湖一幅地块溢价率486%创纪录 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者朱泽）随着“金九银十”的到来，土地市场也随之升温。昨日上午，武汉举行调控新政后的首场土地拍卖会，黄陂武湖一幅地块引来10家开发商584次竞价，最终创下武汉土地拍卖历史上最高溢价率。

此次拍卖会共挂牌出让9宗地块，净用地面积约39.7万平方米。位于黄陂区武湖的一宗纯住宅用地块，因紧靠规划地铁站和学校，引来多家大型开发商争抢，最终被武汉南德天昊置业有限公司以10.187亿元拿下，楼面地价每平方米4810元。这一溢价率创出新高，超过7月8日民族大道地王442%的溢价率。

同时，武汉最后一块未经拆迁和安置的“毛地”，昨日出让。扎根汉阳燎原村7年后，本土房企庭瑞集团底价摘得该城中村地块，楼面地价2082元/平方米。

挂牌资料显示，汉阳燎原村地块位于汉阳大道以北，汉江堤路以南，紧邻知音大道，临近地铁4号线。根据出让要求，土地成交后，竞得人需支付30.772亿元作为土地转让补偿价款，用于燎原村村集体土地改制后的开发用地、还建用地、控制用地等地块的安置补偿和还建安置房及还建房公共服务设施建设、集体经济发展等工作。





