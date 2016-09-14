查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济 ·广告：动向新闻 ·苏宁华中首家迭代“云店2.0”中秋节亮相唐家墩 ·黄陂武湖一幅地块溢价率486%创纪录 ·开发商自有产权车位需标明价格 ·武汉市免费培训月嫂 ·9.9武汉万达黄鹤楼盛典社群品牌建设再升级 ·广告 ·702路“封王” ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 苏宁华中首家迭代“云店2.0” · 黄陂武湖一幅地块溢价率486% · 开发商自有产权车位需标明价格 · 武汉市免费培训月嫂 · 9.9武汉万达黄鹤楼盛典社群品 · 广告 · 702路“封王” · 开奖公告 11 经济 2016.9.14 星期三 苏宁华中首家迭代“云店2.0”中秋节亮相唐家墩 楚天都市报讯 9月15日，唐家墩苏宁迎来全面升级。全新开业后的唐家墩苏宁为苏宁华中首家“云店2.0”。众所周知，“云店”为苏宁首推的概念实体店，它打破了传统零售商业模式，将互联网平台与实体店相结合，成为不仅卖商品，更是卖体验、卖服务、卖生活的全新商业模式。该模式问世后广受好评，据悉，此次全新升级的“云店2.0”将进一步扩充新业态，满足消费需求。

2015年8月，武昌中南路店迎来云店升级，给武汉市民对苏宁易购云店留下了深刻的印象。当天开业不到5小时，进店人次就突破了10000人。苏宁云商武汉地区管理中心总经理戴冯军介绍，苏宁易购云店，不再是传统意义的实体店，而是苏宁对互联网技术在零售行业融合应用不断创新试错、迭代优化的经验集大成者，是苏宁集全品展示、资讯评价、大数据采集、互动体验、休闲娱乐、购物服务等于一体的互联网零售门店。

与1.0相比，“云店2.0”不再是原来简单的业态叠加，而是依托用户需求，重组店面业态，进一步扩充年轻人喜欢的新业态，如新奇特零售中心、摄影课堂、游戏中心等，满足更多消费者需求。

随着苏宁易购云店的落地，苏宁金融理财专区也将正式亮相，为消费者带来“体验式”的互联网金融服务和高收益的金融产品。金融理财专区的开设，是苏宁互联网+战略中在线下门店的缩影，旨在提升苏宁平台的用户体验与消费粘性。

开业期间，市民可以购买到预期年化收益6.4%的理财产品，新用户还可以有年化收益10%的新人理财产品。

未来将依托易付宝构建完整O2O支付闭环体系，打造“易付宝+本地生活”模式，进一步激活苏宁易购在pc、移动、门店、电视四端布局的渠道价值，为消费者获得全场景无缝购物的体验奠定基础。





