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走失34年她终于找到房县娘家人
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图文：汉十高铁工地比赛切“月饼
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荆楚
2016.9.14 星期三
图文：汉十高铁工地比赛切“月饼”
楚天都市报讯 图为：工人在切割水泥桩柱
楚天都市报讯（记者刘中灿通讯员蔡武）昨日，在省重点工程汉十高铁安陆段，沿线12.7公里软基路段上的水泥桩头，像一个个“月饼”摊在路基上，工人们正在进行最后的切“月饼”劳动竞赛。
工人李师傅双手紧握着切割机的把手，眼睛注视着切割机的刀片。他告诉楚天都市报记者，今年春节后从四川老家来到工地，专门负责这些“月饼”的切割。“这可是个技术活儿，关键是要切平，还要掌握好力度，快了容易卡住，刀片裂了会出安全事故，慢了就会误工，这阵子我们正在比看谁的‘月饼’切得多、切得快呢。”
据介绍，此处12.7公里长的软基路段，地下桩基部分采取密集的水泥桩柱支撑整个路面，每个水泥柱子伸入地下8米,共有水泥桩柱33750个，施工要求将露在外面的桩头全部切割。目前分4个工区，约40人在切割这些“月饼”。安陆烟店的1工区凭过硬的技术和技巧，于一周前就已将“月饼”全部切割完毕，夺得了此次切“月饼”竞赛的冠军。