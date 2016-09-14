查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚 ·广告 ·广告 ·走失34年她终于找到房县娘家人 ·图文：汉十高铁工地比赛切“月饼” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 广告 · 广告 · 走失34年她终于找到房县娘家人 · 图文：汉十高铁工地比赛切“月饼 10 荆楚 2016.9.14 星期三 图文：汉十高铁工地比赛切“月饼” 楚天都市报讯 图为：工人在切割水泥桩柱



楚天都市报讯（记者刘中灿通讯员蔡武）昨日，在省重点工程汉十高铁安陆段，沿线12.7公里软基路段上的水泥桩头，像一个个“月饼”摊在路基上，工人们正在进行最后的切“月饼”劳动竞赛。

工人李师傅双手紧握着切割机的把手，眼睛注视着切割机的刀片。他告诉楚天都市报记者，今年春节后从四川老家来到工地，专门负责这些“月饼”的切割。“这可是个技术活儿，关键是要切平，还要掌握好力度，快了容易卡住，刀片裂了会出安全事故，慢了就会误工，这阵子我们正在比看谁的‘月饼’切得多、切得快呢。”

据介绍，此处12.7公里长的软基路段，地下桩基部分采取密集的水泥桩柱支撑整个路面，每个水泥柱子伸入地下8米,共有水泥桩柱33750个，施工要求将露在外面的桩头全部切割。目前分4个工区，约40人在切割这些“月饼”。安陆烟店的1工区凭过硬的技术和技巧，于一周前就已将“月饼”全部切割完毕，夺得了此次切“月饼”竞赛的冠军。





