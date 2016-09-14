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走失34年她终于找到房县娘家人
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图文：汉十高铁工地比赛切“月饼
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荆楚
2016.9.14 星期三
河南女青年发微信为母寻亲 警民联手
走失34年她终于找到房县娘家人
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者关前裕通讯员魏世银汪莹）前日，在“平安房县”微信和众多网友的查找下，34年前走失的弱智女陈秀兰终于在视频中与家人见面了！“30多年前，我妈妈陈秀兰走亲戚时，因智障和不识字走失，她今年有50多岁，由于她说话不清楚，在交流中我只能从发音判断，妈妈的老家大约是湖北房县的，父亲叫陈国忠（音），家里有哥哥姐姐和两弟两妹。妈妈经常比划着告诉我，渴望能在有生之年见到娘家亲人。希望你们帮忙完成妈妈这个愿望，拜托了！”9月4日晚，河南邓州市女青年玉平通过“平安房县”微信求助。
根据玉平留下的联系方式，5日上午，“平安房县”民警与其取得联系，进一步核实了有关情况。当日，《30年前，她从房县到了河南，现在只想再见一回亲人》的微信在网友的关注下迅速传播，点击转发量近3000次。
8日，房县门古寺镇叶家河村义工郑继虎电话告诉“平安房县”民警，通过朋友打听到，该镇项家河村30多年前有一个20岁左右的陈姓女青年失踪后一直没有下落。
9日，“平安房县”民警和门古派出所民警一同来到项家河村实地调查。“秀兰有下落了？”72岁的村民彭道贤听到这个事后，惊喜得没合拢嘴。原来，秀兰的妈妈是他的姑姑，秀兰失踪的那几年他也四处帮忙找了的，可一直没有音信。
民警找到了秀兰的弟弟陈志熬。据介绍，1982年，20岁的秀兰随邻居去200多公里外的亲戚家玩时走失。多年来，家人、邻居、亲戚多方查找一直没有下落。她的父亲陈国宙已过世9年，母亲也去世6年了，父母在临终时都还不停地念着“秀兰”的名字。“我姐从家里走时，拉着弟弟炳娃子的手说，回来时给他买双深筒子鞋。当时我10岁，记得清清楚楚。”44岁的陈志熬回忆起姐姐离家时的情景依然记忆犹新。
听说失踪多年的妹妹有下落了，在镇上经商的陈志梅从家里翻出一张发黄的照片，指着说：这是34年前我们兄弟姐妹四个的合影，要是父母在世多好呀。
民警把这张照片发给玉平，玉平说，妈妈一下子就认出了照片上的亲人。“我可找到家了，天天做梦都想你们！”“我是熬娃子，姐你还好吗，这么多年来我们一直在找你呀……”
12日，远在河南邓州的秀兰在女儿的帮助下，终于与湖北房县的弟妹们进行了视频连线。视频中，分离34年的思念化成了满目泪水。