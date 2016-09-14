查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 法治 ·广告 ·我省飞抢案同比下降67.1% ·图文：男子为庆生爬楼连盗三家 ·民警蹲守4天将骗子一窝端 ·儿子,对不起 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 广告 · 我省飞抢案同比下降67.1% · 图文：男子为庆生爬楼连盗三家 · 民警蹲守4天将骗子一窝端 · 儿子,对不起 9 法治 2016.9.14 星期三 为2000元犯案 母亲泪洒法庭 儿子,对不起 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓实习生郭佳惠）武汉至黄石的一辆的士上，怀揣四包毒品的女子熊某，在武东收费站没能逃过民警的火眼金睛。昨日，熊某涉嫌运输毒品一案在武汉中院开庭。

今年1月18日晚10时许，熊某携带毒品与他人拼车乘坐出租车，欲从武汉返至黄石。当车行至武汉武东收费站时，民警对该车进行检查，见熊某神色慌张于是仔细搜查，从她身上查获藏于毛衣内的塑料袋装红色片剂三大包和白色晶体颗粒物一包。经鉴定，该物品均为毒品甲基苯丙胺（冰毒），共净重714.59克。次日熊某被刑拘，2月23日被逮捕。

昨日庭上，熊某声泪俱下地称自己案发当天来武汉游玩，晚上8点在汉正街帮朋友拿毒品，是来武汉前答应帮朋友带回黄石的，这么做只是为得到2000元的运费。言至痛心疾首之时，熊某不断啜泣地回头向旁听席上的儿子道歉：“儿子，对不起……”

公诉人指出，熊某是运输毒品行为的具体实施者，在案件中起次要作用，受他人指使情节可酌情判处。但其不构成自首情节。熊某明知是毒品而运输，且运输数量大，应当以运输毒品罪追究其刑责。且熊某于2013年5月曾因非法持有毒品罪被判刑，现又犯运输毒品罪，建议依法判其无期徒刑。

法庭将择日宣判。





