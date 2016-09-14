广告我省飞抢案同比下降67.1%图文：男子为庆生爬楼连盗三家民警蹲守4天将骗子一窝端儿子,对不起
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 第9版 法治
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·我省飞抢案同比下降67.1%
·图文：男子为庆生爬楼连盗三家
·民警蹲守4天将骗子一窝端
·儿子,对不起
楚天都市报电子版
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9 法治 2016.9.14 星期三
街头卖假药专门骗抢老人
民警蹲守4天将骗子一窝端
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者向清顺通讯员唐时杰实习生王小叶）4人在菜市场附近专向老人卖假药，甚至上演苦肉计恐吓围观老人，骗抢老人作案6起。前日，江岸警方蹲守4天终于端掉了这一团伙。
    8日一早，李爹爹从竹叶山附近菜场买菜回家，见路边有人卖低价风湿药，他看了下准备离开时，一群不明身份的中老年人突然围了过来，先劝他买这个药，后威胁抢走老人身上的20元钱。
    竹叶山派出所接警后蹲守布控。12日，4名中年男女又在菜场附近售假药，并对一太婆实施“苦肉计”：其中两人殴打另一人，叫嚣“不给钱就要挨打”，太婆吓得交出身上的350元。于是，民警上前将4人抓获。
    经查，4名嫌疑人均为武汉人，目前已均被刑拘。


   