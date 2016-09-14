查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 法治 ·广告 ·我省飞抢案同比下降67.1% ·图文：男子为庆生爬楼连盗三家 ·民警蹲守4天将骗子一窝端 ·儿子,对不起 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 广告 · 我省飞抢案同比下降67.1% · 图文：男子为庆生爬楼连盗三家 · 民警蹲守4天将骗子一窝端 · 儿子,对不起 9 法治 2016.9.14 星期三 街头卖假药专门骗抢老人 民警蹲守4天将骗子一窝端 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者向清顺通讯员唐时杰实习生王小叶）4人在菜市场附近专向老人卖假药，甚至上演苦肉计恐吓围观老人，骗抢老人作案6起。前日，江岸警方蹲守4天终于端掉了这一团伙。

8日一早，李爹爹从竹叶山附近菜场买菜回家，见路边有人卖低价风湿药，他看了下准备离开时，一群不明身份的中老年人突然围了过来，先劝他买这个药，后威胁抢走老人身上的20元钱。

竹叶山派出所接警后蹲守布控。12日，4名中年男女又在菜场附近售假药，并对一太婆实施“苦肉计”：其中两人殴打另一人，叫嚣“不给钱就要挨打”，太婆吓得交出身上的350元。于是，民警上前将4人抓获。

经查，4名嫌疑人均为武汉人，目前已均被刑拘。





