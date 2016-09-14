查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第9版 法治
·广告
·我省飞抢案同比下降67.1%
·图文：男子为庆生爬楼连盗三家
·民警蹲守4天将骗子一窝端
·儿子,对不起
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第01版 : 要闻
第02版 : 专版
第03版 : 专版
第04版 : 专版
第1版 : 要闻
第10版 : 荆楚
第11版 : 经济
第12版 : 财经
第13版 : 养生
第14版 : 教育
第15版 : 健康
第16版 : 跑腿
第17版 : 绽放20年健康相伴
第18版 : 楚动
第19版 : 健康咨询
第2版 : 要闻
第20版 : 中秋笔会
第21版 : 诗歌美文
第22版 : 文娱
第23版 : 体育
第24版 : 体育
第25版 : 悠游
第26版 : 国内
第27版 : 国内
第28版 : 广告
第3版 : 焦点
第4版 : 人物
第5版 : 关注
第6版 : 评论
第7版 : 现场
第8版 : 体彩
第9版 : 法治
·
广告
·
我省飞抢案同比下降67.1%
·
图文：男子为庆生爬楼连盗三家
·
民警蹲守4天将骗子一窝端
·
儿子,对不起
9
法治
2016.9.14 星期三
街头卖假药专门骗抢老人
民警蹲守4天将骗子一窝端
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者向清顺通讯员唐时杰实习生王小叶）4人在菜市场附近专向老人卖假药，甚至上演苦肉计恐吓围观老人，骗抢老人作案6起。前日，江岸警方蹲守4天终于端掉了这一团伙。
8日一早，李爹爹从竹叶山附近菜场买菜回家，见路边有人卖低价风湿药，他看了下准备离开时，一群不明身份的中老年人突然围了过来，先劝他买这个药，后威胁抢走老人身上的20元钱。
竹叶山派出所接警后蹲守布控。12日，4名中年男女又在菜场附近售假药，并对一太婆实施“苦肉计”：其中两人殴打另一人，叫嚣“不给钱就要挨打”，太婆吓得交出身上的350元。于是，民警上前将4人抓获。
经查，4名嫌疑人均为武汉人，目前已均被刑拘。