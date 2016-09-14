查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 法治 ·广告 ·我省飞抢案同比下降67.1% ·图文：男子为庆生爬楼连盗三家 ·民警蹲守4天将骗子一窝端 ·儿子,对不起 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 广告 · 我省飞抢案同比下降67.1% · 图文：男子为庆生爬楼连盗三家 · 民警蹲守4天将骗子一窝端 · 儿子,对不起 9 法治 2016.9.14 星期三 图文：男子为庆生爬楼连盗三家 5万余元赃物未捂热就被抓 楚天都市报讯 图为：嫌犯的作案工具及所偷的手机



楚天都市报讯（记者叶文波通讯员罗京方颖）生日当天，手头紧的刘某想“干一票”，在一个小区攀爬盗窃三户人家，涉案金额5万余元，哪知钱还没捂热就被抓。

9月8日清早，硚口区沿河大道一高档小区三户住户发现家中被盗，手表手机等共价值5万多元。硚口区公安分局刑侦大队、汉中街派出所联合调查，初步判断系攀爬作案。住户丁先生说，当天凌晨3点多妻子起床喝水，发现客厅有人影快速从厨房窗户翻出去了，清点发现家里一块3万多元的手表不见了。嫌疑男子身高约一米七，穿白上衣。

随后，民警“天眼”追踪，发现嫌疑男子行至荣华街建国路23号附近消失。此处是一栋5层楼私房，经房东辨认，确定嫌疑男子租住在5楼，但当时人不在房中。9日凌晨1时许，民警蹲守4个多小时，终于抓获了回家的嫌疑男子。在其租房，民警查获4块高档手表、5部手机及作案所用的工具。

硚口警方昨日介绍，嫌疑男子刘某27岁，四川人，无业，老家还有2个小孩。据了解，作案当天正好是刘某27岁生日，因手头拮据便想着“搞点钱庆祝一下”。目前，刘某已被刑拘。





