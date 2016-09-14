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第9版 法治
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9
法治
2016.9.14 星期三
图文：男子为庆生爬楼连盗三家
5万余元赃物未捂热就被抓
楚天都市报讯 图为：嫌犯的作案工具及所偷的手机
楚天都市报讯（记者叶文波通讯员罗京方颖）生日当天，手头紧的刘某想“干一票”，在一个小区攀爬盗窃三户人家，涉案金额5万余元，哪知钱还没捂热就被抓。
9月8日清早，硚口区沿河大道一高档小区三户住户发现家中被盗，手表手机等共价值5万多元。硚口区公安分局刑侦大队、汉中街派出所联合调查，初步判断系攀爬作案。住户丁先生说，当天凌晨3点多妻子起床喝水，发现客厅有人影快速从厨房窗户翻出去了，清点发现家里一块3万多元的手表不见了。嫌疑男子身高约一米七，穿白上衣。
随后，民警“天眼”追踪，发现嫌疑男子行至荣华街建国路23号附近消失。此处是一栋5层楼私房，经房东辨认，确定嫌疑男子租住在5楼，但当时人不在房中。9日凌晨1时许，民警蹲守4个多小时，终于抓获了回家的嫌疑男子。在其租房，民警查获4块高档手表、5部手机及作案所用的工具。
硚口警方昨日介绍，嫌疑男子刘某27岁，四川人，无业，老家还有2个小孩。据了解，作案当天正好是刘某27岁生日，因手头拮据便想着“搞点钱庆祝一下”。目前，刘某已被刑拘。