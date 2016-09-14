查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 法治 ·广告 ·我省飞抢案同比下降67.1% ·图文：男子为庆生爬楼连盗三家 ·民警蹲守4天将骗子一窝端 ·儿子,对不起 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 广告 · 我省飞抢案同比下降67.1% · 图文：男子为庆生爬楼连盗三家 · 民警蹲守4天将骗子一窝端 · 儿子,对不起 9 法治 2016.9.14 星期三 开展2个月专项行动 共打掉13个团伙破案228起 我省飞抢案同比下降67.1% 楚天都市报讯 □楚天都市报记者吴昌华通讯员龚轩



随着大中城市打击力度加大，飞车抢劫抢夺案件向偏远城镇蔓延，在鄂东南地区尤为突出，其中一个4人团伙流窜两省九县连续作案12起。

昨日，省公安厅介绍全省开展打“飞抢”专项行动战果：从6月25日至8月25日,共打掉13个团伙破案228起，抓获嫌疑人32名，追回赃款赃物价值80余万元。截至目前，全省今年飞抢案件发案同比去年下降67.1%。



红安连发6起飞抢案



5月19日上午9时，红安县城江先生被一名骑摩托车的人夺走了手提包，内有手机、现金、项链等物品价值3000余元；当天12时，在城关将军北路，一辆摩托车故意碰撞骑电动车的余女士，抢走她的包；5月28日晚7时许，汪女士被人扯断脖子上价值6600元的金项链；5月29日，上新集镇居民胡女士遭两名驾驶摩托车男子尾随，一男子抢走她脖子上价值6000元的金项链；6月15日11时至下午2时，又发两起飞车抢金项链案件。

光天化日之下连发6起飞抢案件，案值10万余元。红安县公安局刑侦大队迅速组织专班侦查。民警走访近百目击者，发现该团伙共4名嫌疑人，其中一人是36岁的麻城人严利平。6月18日，溜到武汉市新洲区的严利平落网。



4人流窜两省作案12起



当时，飞抢案件在我省小城镇频频发生。省公安厅刑侦总队召开研判会，确认红安县6起飞抢案件均为严利平团伙所为。红安警方追寻该团伙在红安4个乡镇流窜的轨迹，获重要线索。6月30日，团风、蕲春再发飞抢案件，当晚，黄冈民警冒雨直扑浠水县一家旅社，抓获嫌疑人宁中林、宁敦锋，缴获作案摩托车和3条金项链。

嫌疑人交代，他们在红安、团风、蕲春、阳新、大冶、安陆、咸安、崇阳及江西上犹两省九地飞车抢夺作案12起。7月13日，警方在深圳逮住漏网嫌疑人宁应新，并在东莞抓获收赃店主余小梅，追回4条金项链和5万元赃款。目前，4名嫌疑人均已被批捕。



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怎么防范飞车抢夺



省公安厅刑侦专家建议，市民佩戴贵重首饰或携带贵重物品时，尽量别独自走偏僻路段，留意身后异响，不要边走边打手机，并将挎包避开机动车道一侧。选择与机动车行驶方向相反一侧的路边人行道行走，能避免摩托车从身后接近，可有效降低被抢的可能性。





