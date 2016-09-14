查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·广告 ·5学生成人高考报名失败 ·图文：百万豪车转弯时被撞 ·“谁都会有年老不方便的时候” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 广告 · 5学生成人高考报名失败 · 图文：百万豪车转弯时被撞 · “谁都会有年老不方便的时候” 7 现场 2016.9.14 星期三 图文：百万豪车转弯时被撞 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达黄士峰）昨日上午，在江岸区后湖大道与青松路交会路口，一辆价值百万的保时捷与一辆小轿车相撞（如图），车门和车头被撞坏。

保时捷司机称，新车刚买不到一个星期，花了120多万，还未上牌。当时，他从后湖大道向东行驶，正准备左拐入青松路，这辆小轿车沿后湖大道往西快速直行，突然撞上了。他说，因为左拐车辆要让直行车辆，所以自己担主责，保时捷的维修费用估计要一二十万。





