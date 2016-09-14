广告5学生成人高考报名失败图文：百万豪车转弯时被撞“谁都会有年老不方便的时候”
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·5学生成人高考报名失败
·图文：百万豪车转弯时被撞
·“谁都会有年老不方便的时候”
楚天都市报电子版
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7 现场 2016.9.14 星期三
图文：百万豪车转弯时被撞
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达黄士峰）昨日上午，在江岸区后湖大道与青松路交会路口，一辆价值百万的保时捷与一辆小轿车相撞（如图），车门和车头被撞坏。
    保时捷司机称，新车刚买不到一个星期，花了120多万，还未上牌。当时，他从后湖大道向东行驶，正准备左拐入青松路，这辆小轿车沿后湖大道往西快速直行，突然撞上了。他说，因为左拐车辆要让直行车辆，所以自己担主责，保时捷的维修费用估计要一二十万。


   