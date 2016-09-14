查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·广告 ·5学生成人高考报名失败 ·图文：百万豪车转弯时被撞 ·“谁都会有年老不方便的时候” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 广告 · 5学生成人高考报名失败 · 图文：百万豪车转弯时被撞 · “谁都会有年老不方便的时候” 7 现场 2016.9.14 星期三 5学生成人高考报名失败 省考试院提醒 切勿泄露个人信息 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘闪曲严）昨日，武汉铁路技师学院的王同学反映，他上网报考了成人教育考试，可后来发现系统里竟然没有自己填报的信息。

王同学说，他来自陕西，今年作为订单生考入武汉铁路技师学院。为提升学历，9月2日，他在网上报考成人高考，第一志愿填的是湖北工业大学机电一体化专业，第二志愿是兰州交通大学铁道机车车辆专业。

9月9日，王同学查看报名状态，发现他填报的学校和专业信息全部变成空白，也无法修改。和他有类似情况的，还有其他4名同学。

昨日，楚天都市报记者来到武汉铁路技师学院。来自合肥的王同学称，他在手机上登录网报系统，也遇到类似问题，担心晚考一年影响今后就业。该校招生办相关负责人介绍，今年没有报名成功，对就业没什么影响，学校正在与省考试院沟通。

省考试院人士称，个别考生报考没有成功，可能是因为信息泄露了。报考前，省考试院曾在官网提醒，考生应亲自进行网络报名操作，并牢记网报号及密码，切勿将身份证号、网报号和密码等重要信息泄露，也不要委托机构、学校、中介或其他个人代替自己网上报名。目前不良招生中介活动猖獗，一旦考生的身份证信息泄露，他们可先用此信息网报并获取密码，那样考生本人将无法再报名。





