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“谁都会有年老不方便的时候”
7
现场
2016.9.14 星期三
5学生成人高考报名失败
省考试院提醒 切勿泄露个人信息
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘闪曲严）昨日，武汉铁路技师学院的王同学反映，他上网报考了成人教育考试，可后来发现系统里竟然没有自己填报的信息。
王同学说，他来自陕西，今年作为订单生考入武汉铁路技师学院。为提升学历，9月2日，他在网上报考成人高考，第一志愿填的是湖北工业大学机电一体化专业，第二志愿是兰州交通大学铁道机车车辆专业。
9月9日，王同学查看报名状态，发现他填报的学校和专业信息全部变成空白，也无法修改。和他有类似情况的，还有其他4名同学。
昨日，楚天都市报记者来到武汉铁路技师学院。来自合肥的王同学称，他在手机上登录网报系统，也遇到类似问题，担心晚考一年影响今后就业。该校招生办相关负责人介绍，今年没有报名成功，对就业没什么影响，学校正在与省考试院沟通。
省考试院人士称，个别考生报考没有成功，可能是因为信息泄露了。报考前，省考试院曾在官网提醒，考生应亲自进行网络报名操作，并牢记网报号及密码，切勿将身份证号、网报号和密码等重要信息泄露，也不要委托机构、学校、中介或其他个人代替自己网上报名。目前不良招生中介活动猖獗，一旦考生的身份证信息泄露，他们可先用此信息网报并获取密码，那样考生本人将无法再报名。