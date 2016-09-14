查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·广告 ·5学生成人高考报名失败 ·图文：百万豪车转弯时被撞 ·“谁都会有年老不方便的时候” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 广告 · 5学生成人高考报名失败 · 图文：百万豪车转弯时被撞 · “谁都会有年老不方便的时候” 7 现场 2016.9.14 星期三 老两口看完病40分钟打不到车 热心男子主动开车送其回家 “谁都会有年老不方便的时候” 楚天都市报讯 “真是好人哪！”昨晚，硚口区72岁的黄婆婆致电本报，向记者讲述她前一天遇到热心人的故事。

今年72岁的黄婆婆，和84岁的老伴王爹爹住在硚口区仁寿路，王爹爹身患癌症，最近每天要去利济北路的武汉市一医院治疗。每天黄婆婆将他用轮椅推出门，乘出租车往来医院。

前日下午3时30分许，黄婆婆推着老伴从医院出来，在大门口拦车回家。可是等了40多分钟，一直没有车愿意带他们，有的司机说要交班，有的说要回武昌。当天天气较热，站在太阳下的黄婆婆，看着面容憔悴的老伴十分心疼。

此时，一辆轿车突然从医院驶出，慢慢停在两位老人身边。司机摇下车窗问：“你们去哪里？”听说去仁寿路后，他说：“你们等车太难了，我顺路带一脚。”看黄婆婆在迟疑，他又说：“免费的。”

随后，司机迅速下车，先将王爹爹扶进车内，然后将轮椅叠起放进后备箱。约10分钟后，轿车顺利到达黄婆婆家楼下，司机下车将王爹爹扶上轮椅中，将他交给家人。应黄婆婆的请求，他留下了一张名片，然后开车离开。

原来，热心司机名叫徐武，是咸宁人，36岁，在武汉做销售工作，前日到医院是为自己看病的。“我想谁都会老去，都会有出门不方便的时候。我去古田办事，顺路带一脚也不费事。”徐武说。

楚天都市报记者刘孝斌





