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“谁都会有年老不方便的时候”
7
现场
2016.9.14 星期三
老两口看完病40分钟打不到车 热心男子主动开车送其回家
“谁都会有年老不方便的时候”
楚天都市报讯 “真是好人哪！”昨晚，硚口区72岁的黄婆婆致电本报，向记者讲述她前一天遇到热心人的故事。
今年72岁的黄婆婆，和84岁的老伴王爹爹住在硚口区仁寿路，王爹爹身患癌症，最近每天要去利济北路的武汉市一医院治疗。每天黄婆婆将他用轮椅推出门，乘出租车往来医院。
前日下午3时30分许，黄婆婆推着老伴从医院出来，在大门口拦车回家。可是等了40多分钟，一直没有车愿意带他们，有的司机说要交班，有的说要回武昌。当天天气较热，站在太阳下的黄婆婆，看着面容憔悴的老伴十分心疼。
此时，一辆轿车突然从医院驶出，慢慢停在两位老人身边。司机摇下车窗问：“你们去哪里？”听说去仁寿路后，他说：“你们等车太难了，我顺路带一脚。”看黄婆婆在迟疑，他又说：“免费的。”
随后，司机迅速下车，先将王爹爹扶进车内，然后将轮椅叠起放进后备箱。约10分钟后，轿车顺利到达黄婆婆家楼下，司机下车将王爹爹扶上轮椅中，将他交给家人。应黄婆婆的请求，他留下了一张名片，然后开车离开。
原来，热心司机名叫徐武，是咸宁人，36岁，在武汉做销售工作，前日到医院是为自己看病的。“我想谁都会老去，都会有出门不方便的时候。我去古田办事，顺路带一脚也不费事。”徐武说。
楚天都市报记者刘孝斌