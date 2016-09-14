查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·广告 ·莫让低头刷屏代替中秋互诉衷肠 ·挂号“网上排队”怎么疏解 ·对隐形的长队不能视而不见 ·6年塌5次的河堤还能防洪吗 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 广告 · 莫让低头刷屏代替中秋互诉衷肠 · 挂号“网上排队”怎么疏解 · 对隐形的长队不能视而不见 · 6年塌5次的河堤还能防洪吗 6 评论 2016.9.14 星期三 6年塌5次的河堤还能防洪吗 楚天都市报讯 □楚天都市报评论员徐汉雄



近日，有群众举报湖南道县一城市防洪堤疑似“豆腐渣”工程。记者实地调查发现，道县潇水河畔一段近800米的“滨河路二段防洪堤”建成6年来发生5次垮塌，部分建造石料类似于“风化石”，用手就能捏成碎渣。（9月12日新华社）

道县地处湘江上游，潇水河和濂溪河穿城而过，时常受到洪水侵袭。本该用来抵御洪水的防洪堤，却一再垮塌，能让人放心吗？

令人吊诡的是，当地相关部门只是下雨天时才表示一下关心重视，不下雨时就谁都不管。河堤6年5次垮塌，背后无论是工程质量问题，还是大堤附近地下排污管建设多次爆破、排水不畅等因素，说来说去，最根本的一条，就是思想上的麻木不仁，没有真正重视这一人命关天的百年大计。

今年夏季，多地遭遇罕见大暴雨带来的洪涝灾害，湖南华容县红旗闸附近出现溃口后，十几辆满载麻石的卡车不惜沉车堵口;各种抢险惊心动魄，一些干部因防汛不力还被问责。难道此情此景，不能让道县相关官员红红脸、出出汗？防洪堤6年5次垮塌，虽没造成严重后果，又岂能等闲视之？

“98洪水”之后，我国大江大河防灾减灾的防洪体系基本建成，中小河流点多面广量大，短期内还很难全部完成治理任务。今年汛期，中小河流是防洪出问题最多的地方，也是洪涝灾害最严重的区域。这个现实表明，对中小河流的堤防建设，更不可掉以轻心。

下大雨就紧张一下，不下雨就得过且过,防汛面前，蒙混怎能过关？还是赶紧整改，把“豆腐渣”变成铜墙铁壁吧。





