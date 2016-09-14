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·对隐形的长队不能视而不见
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楚天都市报电子版
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6 评论 2016.9.14 星期三
对隐形的长队不能视而不见
    楚天都市报讯 网络预约挂号本是针对群众普遍反映的“挂号难”顽疾，利用现代技术方便患者就医的改革措施，初衷不错。但这一改革催生的“隐形的长队”，与医院内有形的长队并无本质区别，留给患者的就诊感受同样是无奈。这说明，有的地方医改在落地过程中遇到了新问题。
    包括医改在内，随着多项重点改革措施陆续进入实施阶段，难免会遇到这样或那样的问题。但改革再难也要向前推进。越是重大民生领域改革，越是关系到每个人的切身利益，公众也对其抱有更高的期望值，这就要求相关各方抓好、抓细改革落实。
    对“隐形的长队”等新问题，既要用发展的眼光去审视，也要用迎难攻坚的态度去解决，更要用积极主动的作为来化解。对预约挂号来说，衡量其“落地实效”的根本标准，只能是群众就医感受是否比以前更加便捷。
    预约挂号催生“隐形的长队”，管理部门不能视而不见，应在思想上摒除懒政作风。要力争推出能叫得响、立得住、群众认可的硬招实招，把改革的含金量和红利充分展示出来。唯有如此，才能满足群众对更高水平的医疗卫生服务的期盼，才能确保改革有进有成。 新华社发


   