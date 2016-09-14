查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·广告 ·莫让低头刷屏代替中秋互诉衷肠 ·挂号“网上排队”怎么疏解 ·对隐形的长队不能视而不见 ·6年塌5次的河堤还能防洪吗 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 广告 · 莫让低头刷屏代替中秋互诉衷肠 · 挂号“网上排队”怎么疏解 · 对隐形的长队不能视而不见 · 6年塌5次的河堤还能防洪吗 6 评论 2016.9.14 星期三 对隐形的长队不能视而不见 楚天都市报讯 网络预约挂号本是针对群众普遍反映的“挂号难”顽疾，利用现代技术方便患者就医的改革措施，初衷不错。但这一改革催生的“隐形的长队”，与医院内有形的长队并无本质区别，留给患者的就诊感受同样是无奈。这说明，有的地方医改在落地过程中遇到了新问题。

包括医改在内，随着多项重点改革措施陆续进入实施阶段，难免会遇到这样或那样的问题。但改革再难也要向前推进。越是重大民生领域改革，越是关系到每个人的切身利益，公众也对其抱有更高的期望值，这就要求相关各方抓好、抓细改革落实。

对“隐形的长队”等新问题，既要用发展的眼光去审视，也要用迎难攻坚的态度去解决，更要用积极主动的作为来化解。对预约挂号来说，衡量其“落地实效”的根本标准，只能是群众就医感受是否比以前更加便捷。

预约挂号催生“隐形的长队”，管理部门不能视而不见，应在思想上摒除懒政作风。要力争推出能叫得响、立得住、群众认可的硬招实招，把改革的含金量和红利充分展示出来。唯有如此，才能满足群众对更高水平的医疗卫生服务的期盼，才能确保改革有进有成。 新华社发





