查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 人物 ·图文：不是自己的钱不能动歪心思 ·图文：她用夹生的中文感谢武汉好人 ·武汉消防温馨提示：中秋佳节勿忘消防安全 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 图文：不是自己的钱不能动歪心思 · 图文：她用夹生的中文感谢武汉好 · 武汉消防温馨提示：中秋佳节勿忘 4 人物 2016.9.14 星期三 武汉消防温馨提示：中秋佳节勿忘消防安全 楚天都市报讯 中秋节期间，商业庆典和促销活动多，公共场所人员聚集，火灾风险加大。武汉市消防局在此发布中秋节消防安全提示，提醒广大群众欢度中秋佳节，勿忘消防安全。

1.中秋亲友团聚，送祝福莫忘提醒消防安全。教育孩子不要玩火，不要乱扔火种。

2.中秋佳节探望长辈，请检查并消除老人身边的火灾隐患，检查家用电器、燃气安全，教会老人紧急时的报警、疏散方法。

3.中秋假期驾车出游，要提前检查车辆电路、油路，查看车载灭火器是否过期失效；乘坐汽车、地铁等公共交通工具遇到火灾，果断用安全锤击碎车窗玻璃，有序逃离。

4.中秋节期间，商业庆典和促销活动多，公共场所人员聚集，火灾风险加大。请您注意消防安全，切勿让火灾打扰节日的祥和平安。

5.进入宾馆、饭店等公共场所，请注意观察疏散通道和安全出口位置；遇到火灾，要辨明方向，有序逃生；逃生时，不可贪恋钱财，不要返回火场拿取财物。

6.中秋佳节，机关、团体、企事业单位要严格落实消防安全主体责任，加强节日值班巡查，严禁违章用火、用油、用电、用气，及时消除火灾隐患。

7.消除火灾隐患，是我们共同的责任。请不要堵塞疏散通道、安全出口，不遮挡消防设施，私家车不占用消防车道；发现身边火灾隐患和消防违法违章行为，请及时拨打进行举报投诉。





