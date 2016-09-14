查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第4版 人物
·图文：不是自己的钱不能动歪心思
·图文：她用夹生的中文感谢武汉好人
·武汉消防温馨提示：中秋佳节勿忘消防安全
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第01版 : 要闻
第02版 : 专版
第03版 : 专版
第04版 : 专版
第1版 : 要闻
第10版 : 荆楚
第11版 : 经济
第12版 : 财经
第13版 : 养生
第14版 : 教育
第15版 : 健康
第16版 : 跑腿
第17版 : 绽放20年健康相伴
第18版 : 楚动
第19版 : 健康咨询
第2版 : 要闻
第20版 : 中秋笔会
第21版 : 诗歌美文
第22版 : 文娱
第23版 : 体育
第24版 : 体育
第25版 : 悠游
第26版 : 国内
第27版 : 国内
第28版 : 广告
第3版 : 焦点
第4版 : 人物
第5版 : 关注
第6版 : 评论
第7版 : 现场
第8版 : 体彩
第9版 : 法治
·
图文：不是自己的钱不能动歪心思
·
图文：她用夹生的中文感谢武汉好
·
武汉消防温馨提示：中秋佳节勿忘
4
人物
2016.9.14 星期三
武汉消防温馨提示：中秋佳节勿忘消防安全
楚天都市报讯 中秋节期间，商业庆典和促销活动多，公共场所人员聚集，火灾风险加大。武汉市消防局在此发布中秋节消防安全提示，提醒广大群众欢度中秋佳节，勿忘消防安全。
1.中秋亲友团聚，送祝福莫忘提醒消防安全。教育孩子不要玩火，不要乱扔火种。
2.中秋佳节探望长辈，请检查并消除老人身边的火灾隐患，检查家用电器、燃气安全，教会老人紧急时的报警、疏散方法。
3.中秋假期驾车出游，要提前检查车辆电路、油路，查看车载灭火器是否过期失效；乘坐汽车、地铁等公共交通工具遇到火灾，果断用安全锤击碎车窗玻璃，有序逃离。
4.中秋节期间，商业庆典和促销活动多，公共场所人员聚集，火灾风险加大。请您注意消防安全，切勿让火灾打扰节日的祥和平安。
5.进入宾馆、饭店等公共场所，请注意观察疏散通道和安全出口位置；遇到火灾，要辨明方向，有序逃生；逃生时，不可贪恋钱财，不要返回火场拿取财物。
6.中秋佳节，机关、团体、企事业单位要严格落实消防安全主体责任，加强节日值班巡查，严禁违章用火、用油、用电、用气，及时消除火灾隐患。
7.消除火灾隐患，是我们共同的责任。请不要堵塞疏散通道、安全出口，不遮挡消防设施，私家车不占用消防车道；发现身边火灾隐患和消防违法违章行为，请及时拨打进行举报投诉。