查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 人物 ·图文：不是自己的钱不能动歪心思 ·图文：她用夹生的中文感谢武汉好人 ·武汉消防温馨提示：中秋佳节勿忘消防安全 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 图文：不是自己的钱不能动歪心思 · 图文：她用夹生的中文感谢武汉好 · 武汉消防温馨提示：中秋佳节勿忘 4 人物 2016.9.14 星期三 丢钱包的乌克兰美女 原来是海洋公园舞蹈演员 图文：她用夹生的中文感谢武汉好人 楚天都市报讯 图为：喀秋莎和马女士合影



楚天都市报讯（记者满达黄士峰 通讯员刘斌）10日晚，市民马女士在地铁口捡到一个钱包，里面的外币和照片显示失主是一名乌克兰美女，她与本报联系希望通过本报找到失主（详见9月12日报道）。俄语翻译刘女士看到本报报道后，认出失主是乌克兰美女喀秋莎，目前在武汉海昌极地海洋公园做舞蹈演员。昨日，喀秋莎来到派出所高兴地领回钱包，她用一个热情的拥抱感谢马女士。“照片上的女孩叫喀秋莎。”12日晚，刘女士给本报打来电话称，当日傍晚看到报纸后，一眼就认出了她。她介绍，24岁的喀秋莎是一名舞蹈演员，今年4月份随团来到武汉海昌极地海洋公园演出，她是这些乌克兰女孩的翻译。“她丢了钱包都没跟我说。”刘女士和喀秋莎联系后，确定她真的丢了钱包。原来，10日晚上，喀秋莎和另一名乌克兰女孩坐地铁3号线到汉口城市广场逛街，还买了一件衣服。当晚9点多，喀秋莎在地铁口帮同伴拍照，顺手将钱包和购物袋放在花坛上，拍完照后只拿了购物袋，把垫在下面的钱包给忘了。喀秋莎后来发现钱包不见了，但她找了一圈都没找到，只好乘地铁离开。

钱包里面有多张信用卡和银行卡，喀秋莎还挺着急的，但因人生地不熟，她也没办法，只好放弃寻找。

昨日上午，趁演出间隙，喀秋莎赶往后湖派出所领回失物。出发前，她请记者帮忙联系捡到钱包的马女士，希望能够当面表示感谢。

上午11时许，喀秋莎从民警手中领回钱包。看见马女士时，喀秋莎迎上前，给了她一个热情的拥抱，并用夹生的中文连说“谢谢”。

喀秋莎是第一次来中国，和另外9名乌克兰美女一起在极地海洋公园演出，10月末演出结束后就会回到乌克兰。喀秋莎说，武汉的朋友特别友好，她在这里过得很开心。钱包失而复得，武汉市民给了她一个大大的惊喜。

为感谢马女士拾金不昧，极地海洋公园送给她一个北极熊毛绒玩具和3张海洋公园门票，由喀秋莎亲自将礼物送到她手中。马女士抱着玩具和喀秋莎合影，两人笑得很灿烂。





