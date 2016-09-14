查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 人物 ·图文：不是自己的钱不能动歪心思 ·图文：她用夹生的中文感谢武汉好人 ·武汉消防温馨提示：中秋佳节勿忘消防安全 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 图文：不是自己的钱不能动歪心思 · 图文：她用夹生的中文感谢武汉好 · 武汉消防温馨提示：中秋佳节勿忘 4 人物 2016.9.14 星期三 出租车后座发现10万现金 武汉的哥直奔派出所上交 图文：不是自己的钱不能动歪心思 楚天都市报讯 图为：王小成和他的出租车



□楚天都市报记者刘闪向清顺黄永进通讯员李鹏程 摄影：楚天都市报记者曲严



昨日，从汉口火车站坐上开往家乡的列车后，来自江苏泰州的杨先生高兴地笑了，“这下可以回去好好过中秋了！”

前晚，杨先生在武汉搭乘一辆的士，下车时落下装有10万现金的手提包，他没有出租车发票也不记得的士车牌号，原本以为找回无望时，惊喜接到了民警的电话，他丢的10万元找到了。



的哥在车内捡到手提包



前晚8时许，送一名客人到洪山区珞狮南路后，武汉天长经贸出租车公司的的哥王小成顺路在洪达巷买了一份炒饭。站在路边吃完饭后，他像往常一样，打开车后门，准备整理一下凌乱的坐垫。

一开车门，王小成就看到座位上有一个蓝灰色的手提包，鼓鼓的。他拉开拉链，大吃一惊，里面有10沓百元钞票，估计整整10万元。王小成拉紧拉链，给公司熊经理打电话汇报，熊经理建议他送到公司或者报警。



他开车将钱送到派出所



考虑到公司在汉口，路途太远怕出意外，当晚8时20分，王小成开着空车跑了20公里，将包交到了离家最近的江夏区藏龙岛派出所。值班民警程明与王小成一起对包内财物进行清点，发现10沓钞票整整10万元，包内还有一张取款凭条，上面显示了姓名和银行卡号。

通过进一步查找，包内还发现一张与取款凭条上的信息一致的银行卡。在手提包里层，他们又找到了几张名片，名片上的名字与取款人一致。随后，民警拨通名片上的电话，此时，焦急万分的失主杨先生正在关山派出所做笔录。

原来，当晚7时25分，杨先生等三人在关山哈乐城坐上了王小成的车，他们先说去华中科技大学，后又说去鲁磨路。因王小成的车临时需要加气，跑不了那么远，在与杨先生等人协商后，杨先生三人上车不久便下了车，手提包一下子忘在了车上。



失主紧紧拥抱司机致谢



当晚10时许，接到电话的杨先生欣喜不已赶至藏龙岛派出所，在民警的见证下，杨先生领走了失而复得的巨款。他先是和王小成不停地握手表达感激，之后又紧紧抱住王小成说：“没想到遇到你这么好的司机，感谢你！”

杨先生希望用现金酬谢王小成，被王小成婉言谢绝。

昨日下午，楚天都市报记者联系上杨先生时，他已前往汉口火车站，准备乘车返回泰州。

杨先生说，他是江苏泰州人，来汉谈生意，前晚，从王小成的车上下来几分钟后，就发现把包忘在了车上。当时王小成没要车费，他也没记住车牌号，心想肯定找不回来了，但还是赶到关山派出所报了警。正在做笔录时，他接到了藏龙岛派出所民警的电话。



“钱还了心里就踏实了”



“钱还了心里就踏实了。”昨日，面对记者时，王小成一脸坦然。他笑着说，当时觉得这么多钱，要么是公款，要么是救命钱，失主一定很着急，只想着早点还给失主。

王小成今年31岁，家住江夏区流芳街江王村，开了8年出租车，去年自己买了一辆车，但由于生意不好，他的夜班司机转了行，每天白天晚上都是他一个人开车，客人少时就在路边眯一会，每月收入只够养家糊口。

前晚，从派出所离开后，王小成又继续开车奔波在武汉的夜色里。直到昨日下午，他一直没合上眼，记者见到他时，他眼睛里还有不少血丝。

看到那么多现金时，有没有动心？王小成告诉记者，不是自己的钱，不能动歪心思，他不能毁了别人的生活。往后遇到这样的情况，他还是会义不容辞地交还给失主。





