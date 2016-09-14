查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 焦点 ·图文：市民出行请避开3个高峰时段 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 图文：市民出行请避开3个高峰时 3 焦点 2016.9.14 星期三 中秋小长假高速不免费 交管部门发布交通预警 图文：市民出行请避开3个高峰时段 楚天都市报讯 □楚天都市报记者吴昌华通讯员李文宣张鹏



中秋节小长假什么时候最堵？答案是9月15日中秋节当天上午10时前后。

昨日，湖北省和武汉市交管部门联合高德地图发布中秋节出行交通预警，提供避堵攻略。

交管部门介绍，虽然中秋小长假高速公路不免费，但中短途旅游自驾出行和返乡探亲交通仍将大幅攀升。结合往年数据统计，中秋节期间交通呈现3个高峰时段：在9月14日下午、9月15日上午的出行高峰，以及9月17日下午的返程高峰。



出行最高峰在明天上午



交管部门联合高德地图大数据作出预测：交通最高峰将出现在9月15日中秋节当天上午9：30-11：30，9月14日下午6时许出现出城次高峰，并将延续至当晚11时；返程高峰则出现在17日下午15：00-18：00，强度弱于9月14日下午。

武汉交管部门研判，出行高峰时段，出城通道、高速公路、火车站、客运站、地铁枢纽站等周边道路交通拥堵指数相对平时大幅上升。预计最拥堵的10条道路依次是：民族大道（雄楚大道-光谷广场）、珞狮路（八一路-南湖大道）、珞喻路（珞狮路-光谷广场）、水果湖隧道、发展大道（竹叶山-常青路）、唐家墩路（姑嫂树路-新华路）、青年路（发展大道-建设大道）、中南路（武珞路-洪山广场）、关山大道（大学园路-珞喻路）、汉阳大道。



赶火车汽车最好坐地铁



武汉交管部门预测，三大火车站周边道路将出现不同程度的交通拥堵状况，预计武昌火车站最拥堵，其次是汉口火车站，武汉火车站堵情较轻。

武昌、汉口火车站拥堵可能出现的时间为9月14日晚高峰以及9月17日晚高峰。武昌火车站周边可能出现拥堵的道路包括：中山路、紫阳东路、张之洞路、武珞路、民主路等；汉口火车站周边可能出现拥堵的道路包括：青年路、新华路、发展大道、常青路等。高德地图大数据显示，出城高峰时段，二环线竹叶山至汉口火车站将达到严重拥堵程度，自驾接送亲友的车辆应留足时间，可选择铁路以北的兴业路、后湖大道绕行。

建议赶火车的旅客和接送亲友的市民最好乘坐地铁。

中心城区内的客运站如宏基客运站、航海客运站、傅家坡客运站、新荣客运站、金家墩客运站以及杨春湖客运中心交通形势类似火车站，其中宏基和傅家坡客运站交通压力最大，同样建议乘坐地铁前往。



大型商圈周边将会拥堵



节假日期间，司门口、徐东、亚贸、中南路、街道口、光谷、武广、江汉路、汉正街、王家湾、钟家村等大型商圈交通出行将十分集中，尤其是晚高峰，周边道路拥堵指数和拥堵持续时间将大幅增长，预计高峰交通拥堵指数将超过2.8，预计早高峰可能出现在9:00至11:00；晚高峰可能出现两个高峰，一个是15:00至18:00，另一个次高峰是20:00至21:30。

可能出现拥堵的道路包括：民主路、解放路、武珞路、中山路、徐东大街、友谊大道、石牌岭路、珞狮路、中南路、丁字桥路、珞喻路、民族大道、鲁磨路、虎泉街、关山大道、解放大道、武胜路、中山大道、江汉路、汉正街、汉阳大道、鹦鹉大道等。



热门景点周边停车较难



中秋节小长假期间，武汉市的景点除了迎来市内游客，还将迎来不少外地游客。比较受欢迎的景点包括：黄鹤楼、东湖风景区、欢乐谷、汉口江滩、木兰天池以及赏月景点凤凰台、武大樱顶、落雁岛、晴川阁、两江轮渡处等。

预计景点周边道路白天以及赏月景点夜间交通压力增大，容易出现拥堵的道路包括：阅马场、动物园路、东湖东路、东湖南路、植物园路、沿江大道、滨江大道等。

省交管局介绍，省内热门景点是三峡大坝、武当山、神农架、恩施大峡谷、腾龙洞、九宫山等重点景区。自驾前往的游客应避免在景区景点的主要通道停车，尽量将车辆停放在远离景区的路段，避免进入人多拥挤的核心区域，换乘公交车、观光车或步行进入景区。



两条通道首次预警拥堵



中秋节小长假期间，高速不免费通行，市民出行的距离一般不超过500公里。武汉方面，预计部分高速公路、干线以及收费站点出现拥堵，如岱黄高速、汉黄高速、汉英高速、白沙洲大道、珞狮南路、东风大道等。

岱黄高速府河路段逢节必堵，建议绕行三环线、机场二高速、机场高速、绕城高速，或者三环线、汉口北大道、新十公路，或三环线、巨龙大道、川龙大道。

值得注意的是，大数据首次预警武麻高速青龙收费站、武鄂高速龚家岭收费站将在出城高峰时段出现拥堵，尤其是15日上午。记者查询资料发现，这两条通道曾是交管部门多次推荐的避堵出城通道，但近年来日渐呈现饱和状态，尤其是天兴洲大桥北岸的平安铺立交，每逢出城高峰时，堵状不亚于岱黄高速府河路段。



中秋假期我省天气不错

多云为主 适宜出游



楚天都市报讯（记者陈希）平静许久的天际，要被一场名叫“莫兰蒂”的台风打乱，而且就在中秋期间，好在对咱湖北的影响较弱。

中央气象台预计，超强台风“莫兰蒂”将于15日凌晨到上午在福建厦门到广东汕尾一带沿海登陆。受其影响，14日至17日，广东东部、福建东部和南部、浙江东部、江西东部、上海、安徽东南部、江苏中南部和台湾东部等地的部分地区将有大暴雨，局地有特大暴雨。

对于想去上述地区度假的朋友们，要注意天气预报，及时调整行程。

气象专家介绍，“莫兰蒂”对湖北的影响较弱，但云层增厚，赏月较悬，总体还算温和。中秋假期，我省以多云天气为主，适宜出游。前两天，东部偶有阵雨飘洒、风力有所增大、高温略降至30℃左右。武汉中秋三天，前两天多云转阵雨，最后一天多云，3-4级偏北风持续刮3天，最高温自然下滑至30-31℃，低温22-23℃。



铁路

应注意提前取票



楚天都市报讯（记者胡勇谋通讯员钟明尹华林实习生甘芸）昨日，记者从武汉铁路局获悉，中秋期间客流以短途探亲流、学生流为主。9月14日至9月17日期间，武汉、武昌两大火车站预计发送旅客人数分别达31万人、30万人，出行最高峰分别为9月14日、9月15日。

截至目前，两大火车站网购车票的旅客有近半还没有办理取票。车站提醒已在网上购票的旅客，小长假期间市内交通可能拥堵，车站客流也较平时有大幅增长，请广大旅客提前到火车票代购点或车站办理取票，以免耽误行程。



长途汽车

可提前15天买票



楚天都市报讯（记者碧云）记者昨日从省客集团获悉，为应对中秋、国庆两节的客流高峰，省客集团各大车站统一调整车票预售期。从9月13日起，预售期调整为15天。据悉，省客集团官方微博每日发布班次班车信息、路况信息等，服务热线为96513。



公交

加密班次推迟收班



楚天都市报讯（记者黄永进通讯员龚娇）昨日，记者从武汉市公交集团获悉，中秋节期间，武汉城区主要商圈及旅游景点，公交都将调整班次，缩短车距，延时收班。武汉市光谷转盘、金银潭地铁站等多条线路均有夜班公交。

武汉前往新城区方向将加密班次。由金银潭地铁站开往黄陂钓台道的295、286、296、298等线路发车间隔将缩短，并增加4-6个班次；由汉阳大道快活岭前往蔡甸的266路15日早晚高峰时期车距调整为5分钟一班；由汉口新荣村至阳逻的232路发车间距缩小至7分钟。

市区园博园方向342、336、375等线路加密班次，其中336路收班时间延长至21:50，满足市民的出行需求。





