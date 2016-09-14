查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·我省调整退休人员基本养老金 ·填湖建房是城市内涝主因 ·武汉问责1770名党员干部 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 我省调整退休人员基本养老金 · 填湖建房是城市内涝主因 · 武汉问责1770名党员干部 2 要闻 2016.9.14 星期三 运用大数据查出一批钻惠民政策空子的“蝇贪” 武汉问责1770名党员干部 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者王荣海通讯员马尔克段晨晨）昨日，武汉市纪委通报，5月以来，运用大数据开展惠民政策落实检查，查处一批侵害群众利益的不正之风和腐败问题。全市共问责1770人，其中组织处理1249人，立案调查518人，移送司法机关3人。

大数据检查是指运用民政、公安等多部门数据比对，查出在低保等惠民政策中钻空子者。在检查中，武汉化工区查实清潭湖片区和建设片区吴桥村、后山村有4户村民收入超标仍违规领取低保。吴建强在先后担任清潭湖办事处民政办公室负责人和八吉府街民政办副主任期间，审核把关不严，导致出现这一问题。8月，吴建强受到党内警告处分；后山村民政专干肖红云、吴桥村低保专干雷芝园也分别被党内警告。

2006年10月，蔡甸区张湾街张湾卫生院工作人员余昌清向该社区申请办理城市低保。工作人员涂同桥明知余昌清为财政供养人员，仍为其申报办理。余昌清于2007年6月开始享受城市低保，2014年7月经民政部门取消，违规领取低保4.7万元。余昌清受到党内严重警告处分，涂同桥被党内警告。

2015年5月，黄陂区李家集街五显庙村党支部书记胡娟娟利用职务之便，以父亲胡昌华患病为由，为其父申办了农村低保，从5月开始领取。同年7月，其父被举报取消资格。2015年12月，胡娟娟再次出具虚假材料为其父申报农村低保，自今年1月开始领取，其父前后违规领取低保共计2896元。胡娟娟受到党内警告处分。

2011年7月至2014年11月，刘吉利在担任青山区红钢城街社会事务管理科科长期间，因审核失职，造成红钢街原十街社区社保专干田海琳、原八街社区信访专干王智慧等人在家庭收入超标的情况下，分别违规领取廉租房补贴1.6万元、9828元。刘吉利、田海琳、王智慧分别被立案调查。

2004年至2015年，鲍培方在担任东湖高新区豹澥街庙岭村两委委员、大鲍湾组长期间，将大鲍湾集体土地26.49亩以自己名义冒领粮食补贴共计2万元。鲍培方受到留党察看一年处分。

2011年至2014年12月，邓明周利用担任黄陂区长轩岭街杨田村党支部副书记、村委会副主任职务之便，冒领粮食补贴共计4268元。2014年12月后，邓明周不再任职，由杨田村返聘为报账员，又将273.2亩村集体林地分别以多名村干部家属及村民的名义申报，套取退耕还林补贴6.8万元，用于村集体开支。邓明周受到党内严重警告处分。





