查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·我省调整退休人员基本养老金 ·填湖建房是城市内涝主因 ·武汉问责1770名党员干部 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 我省调整退休人员基本养老金 · 填湖建房是城市内涝主因 · 武汉问责1770名党员干部 2 要闻 2016.9.14 星期三 武汉发布首部抗洪救灾白皮书 填湖建房是城市内涝主因 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈倩通讯员周钢）昨日，武汉市民政局发布江城首部抗洪救灾白皮书，以2016年与1998年两次特大洪水为背景，全面总结、分析抗洪救灾的得与失，并揭示武汉市城区严重渍水主要原因是违背自然规律填湖建房，扰乱了水系，降低了湖泊调蓄能力。



汛情更重灾情相对较小



白皮书通过大数据对比得出，2016年入汛更早，累计雨量更大，且在时间、空间分布上更集中，雨情、水情更为复杂。根据统计，除灾民安置重于1998年之外，其它灾情数据指标均小于1998年（见右图）。



城市内涝较1998年加重



今年洪灾的一个新现象，是城市内涝情况较1998年明显加重。据统计，7月6日武汉市中心城区一共出现150处渍水点。洪山区南湖片区受灾群众近2.5万人，转移安置1.8万人，集中安置点高峰时期达到2500人，集中安置时间最长的达20多天，在城市防汛历史上罕见。

白皮书分析，城市渍水原因很多，除湖泊防洪排涝系统规划存在问题外，主要原因是迅猛的城市房地产开发违背自然规律，填湖建设，扰乱了水系，降低了调蓄能力。据《武汉地理信息蓝皮书》披露，上世纪80年代以来，武汉湖泊面积减少了约34万亩；最近10年，湖泊面积减少了大约1万亩，几乎都用于地产开发，其中取得有关部门合法审批手续填湖的占53.3%，非法填湖者占46.7%。近些年对违法填湖整治虽然采取了一些措施，但“偷偷摸摸”慢慢蚕食的问题依然存在。

1998年和2016年雨情和灾情数据对比





