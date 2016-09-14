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要闻
2016.9.14 星期三
武汉发布首部抗洪救灾白皮书
填湖建房是城市内涝主因
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈倩通讯员周钢）昨日，武汉市民政局发布江城首部抗洪救灾白皮书，以2016年与1998年两次特大洪水为背景，全面总结、分析抗洪救灾的得与失，并揭示武汉市城区严重渍水主要原因是违背自然规律填湖建房，扰乱了水系，降低了湖泊调蓄能力。
汛情更重灾情相对较小
白皮书通过大数据对比得出，2016年入汛更早，累计雨量更大，且在时间、空间分布上更集中，雨情、水情更为复杂。根据统计，除灾民安置重于1998年之外，其它灾情数据指标均小于1998年（见右图）。
城市内涝较1998年加重
今年洪灾的一个新现象，是城市内涝情况较1998年明显加重。据统计，7月6日武汉市中心城区一共出现150处渍水点。洪山区南湖片区受灾群众近2.5万人，转移安置1.8万人，集中安置点高峰时期达到2500人，集中安置时间最长的达20多天，在城市防汛历史上罕见。
白皮书分析，城市渍水原因很多，除湖泊防洪排涝系统规划存在问题外，主要原因是迅猛的城市房地产开发违背自然规律，填湖建设，扰乱了水系，降低了调蓄能力。据《武汉地理信息蓝皮书》披露，上世纪80年代以来，武汉湖泊面积减少了约34万亩；最近10年，湖泊面积减少了大约1万亩，几乎都用于地产开发，其中取得有关部门合法审批手续填湖的占53.3%，非法填湖者占46.7%。近些年对违法填湖整治虽然采取了一些措施，但“偷偷摸摸”慢慢蚕食的问题依然存在。
1998年和2016年雨情和灾情数据对比