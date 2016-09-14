查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·我省调整退休人员基本养老金 ·图文：机场建养鱼池暂养进口水产 ·“不是自己的钱不能动歪心思” ·中共中央决定：李鸿忠任天津市委书记 ·省市交管部门发布中秋出行攻略 ·她用夹生的中文感谢武汉好心人 ·习近平授予武汉联勤保障基地等部队军旗 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 我省调整退休人员基本养老金 · 图文：机场建养鱼池暂养进口水产 · “不是自己的钱不能动歪心思” · 中共中央决定：李鸿忠任天津市委 · 省市交管部门发布中秋出行攻略 · 她用夹生的中文感谢武汉好心人 · 习近平授予武汉联勤保障基地等部 1 要闻 2016.9.14 星期三 中央军委联勤保障部队成立 习近平授予武汉联勤保障基地等部队军旗 楚天都市报讯 据新华社电中央军委联勤保障部队成立大会13日在北京八一大楼隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向武汉联勤保障基地和无锡、桂林、西宁、沈阳、郑州联勤保障中心授予军旗并致训词，代表党中央和中央军委向联勤保障部队全体指战员致以热烈的祝贺。他强调，要牢记使命、勇挑重担，以党在新形势下的强军目标为引领，深入贯彻新形势下军事战略方针，推进政治建军、改革强军、依法治军，按照联合作战、联合训练、联合保障的要求加快部队建设，努力建设一支强大的现代化联勤保障部队。

上午10时，成立大会开始，官兵整齐列队，全场高唱国歌。仪仗礼兵护卫着军旗，正步行进到主席台前。习近平逐一将军旗授予武汉联勤保障基地司令员李士生、政治委员殷志红和无锡、桂林、西宁、沈阳、郑州联勤保障中心主任、政治委员。

习近平指出，组建联勤保障基地和联勤保障中心，是党中央和中央军委着眼于全面深化国防和军队改革作出的重大决策，是深化军队领导指挥体制改革、构建具有我军特色的现代联勤保障体制的战略举措，对把我军建设成为世界一流军队、打赢现代化局部战争具有重大而深远的意义。



国防部：重塑再造后勤保障体系



据新华社电国防部新闻发言人杨宇军昨日表示，组建中央军委联勤保障部队，标志着具有我军特色的现代联勤保障体制的正式建立。

杨宇军表示，这次改革，与新的领导指挥体制相适应，我们调整组建了军委直属的联勤保障部队。我们将按照联合作战、联合训练、联合保障的要求加快部队建设，努力建设一支强大的现代化联勤保障部队。

他介绍，这次改革，对后勤保障体系进行重塑与再造，构建具有我军特色的现代联勤保障体制，是放眼改革强军大布局、推进后勤建设和改革的重要举措。

据了解，这次改革主要把握以下几点：一是坚持联勤保障方向，科学设置体制模式，合理区分职能定位，建立顺畅高效的联勤组织体系。二是坚持联战联训联保一体、平战一体，强化军委、战区联指的集中统一指挥，增强联合保障的针对性时效性。三是坚持能统则统、宜分则分，优化资源配置，调整任务区分，形成专用自保、通用联保的保障力量格局。四是坚持走军民融合的路子，推进社会化、集约化保障，精简军队后勤保障机构和人员，提高联勤保障整体效益。



军事后勤专家：

克服重复建设和资源浪费



据央视报道军事后勤专家刘分良介绍，军队的后勤保障，是伴随着军队的产生与发展而发展起来的。联勤保障，则是随着军队新的军种不断产生，为克服各军种后勤独立保障造成的交叉重复建设和资源浪费，提高军队后勤保障的效益而提出来的。

刘分良说，从改革的总体布局看，联勤保障体制改革是深化国防和军队改革的一项重要内容，是按改革计划有序推进的。从联勤保障体制改革自身看，虽然传承了原来的军区联勤保障体制，但又是对军队后勤保障体系的重塑与再造，改革力度很大。联勤保障体制是后勤保障体制改革的重要内容，直接关系到战斗力的生成、持续和再生。军队体制改革，不可能没有后勤保障体制改革。联勤保障体制改革必须与军队体制改革一致，才能形成现代军事力量体系和组织形态，才能形成体系作战能力。这轮深化国防和军队改革，在领导指挥体制和作战指挥体制改革之后，马上进行联勤保障体制改革，足见其重要性。





