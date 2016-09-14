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习近平授予武汉联勤保障基地等部
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要闻
2016.9.14 星期三
丢钱包的乌克兰女士找到了
她用夹生的中文感谢武汉好心人
楚天都市报讯 图为：喀秋莎和马女士合影
楚天都市报讯（记者满达黄士峰 通讯员刘斌）10日晚，市民马女士在地铁口捡到一个钱包，里面的外币和照片显示失主是一名乌克兰美女，她与本报联系希望通过本报找到失主（详见9月12日报道）。俄语翻译刘女士看到本报报道后，认出失主是乌克兰美女喀秋莎，目前在武汉海昌极地海洋公园做舞蹈演员。昨日，喀秋莎来到派出所高兴地领回钱包，她用一个热情的拥抱感谢马女士。“照片上的女孩叫喀秋莎。”12日晚，刘女士给本报打来电话称，当日傍晚看到报纸后，一眼就认出了她。她介绍，24岁的喀秋莎是一名舞蹈演员，今年4月份随团来到武汉海昌极地海洋公园演出，她是这些乌克兰女孩的翻译。“她丢了钱包都没跟我说。”刘女士和喀秋莎联系后，确定她真的丢了钱包。原来，10日晚上，喀秋莎和另一名乌克兰女孩坐地铁3号线到汉口城市广场逛街，还买了一件衣服。当晚9点多，喀秋莎在地铁口帮同伴拍照，顺手将钱包和购物袋放在花坛上，拍完照后只拿了购物袋，把垫在下面的钱包给忘了。喀秋莎后来发现钱包不见了，但她找了一圈都没找到，只好乘地铁离开。
钱包里面有多张信用卡和银行卡，喀秋莎还挺着急的，但因人生地不熟，她也没办法，只好放弃寻找。
昨日上午，趁演出间隙，喀秋莎赶往后湖派出所领回失物。出发前，她请记者帮忙联系捡到钱包的马女士，希望能够当面表示感谢。
上午11时许，喀秋莎从民警手中领回钱包。看见马女士时，喀秋莎迎上前，给了她一个热情的拥抱，并用夹生的中文连说“谢谢”。
喀秋莎是第一次来中国，和另外9名乌克兰美女一起在极地海洋公园演出，10月末演出结束后就会回到乌克兰。喀秋莎说，武汉的朋友特别友好，她在这里过得很开心。钱包失而复得，武汉市民给了她一个大大的惊喜。
为感谢马女士拾金不昧，极地海洋公园送给她一个北极熊毛绒玩具和3张海洋公园门票，由喀秋莎亲自将礼物送到她手中。马女士抱着玩具和喀秋莎合影，两人笑得很灿烂。