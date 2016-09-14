我省调整退休人员基本养老金图文：机场建养鱼池暂养进口水产“不是自己的钱不能动歪心思”中共中央决定：李鸿忠任天津市委书记省市交管部门发布中秋出行攻略她用夹生的中文感谢武汉好心人习近平授予武汉联勤保障基地等部队军旗
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第1版 要闻
·我省调整退休人员基本养老金
·图文：机场建养鱼池暂养进口水产
·“不是自己的钱不能动歪心思”
·中共中央决定：李鸿忠任天津市委书记
·省市交管部门发布中秋出行攻略
·她用夹生的中文感谢武汉好心人
·习近平授予武汉联勤保障基地等部队军旗
楚天都市报电子版
----  
 
1 要闻 2016.9.14 星期三
丢钱包的乌克兰女士找到了
她用夹生的中文感谢武汉好心人
    楚天都市报讯 图为：喀秋莎和马女士合影

    楚天都市报讯（记者满达黄士峰 通讯员刘斌）10日晚，市民马女士在地铁口捡到一个钱包，里面的外币和照片显示失主是一名乌克兰美女，她与本报联系希望通过本报找到失主（详见9月12日报道）。俄语翻译刘女士看到本报报道后，认出失主是乌克兰美女喀秋莎，目前在武汉海昌极地海洋公园做舞蹈演员。昨日，喀秋莎来到派出所高兴地领回钱包，她用一个热情的拥抱感谢马女士。“照片上的女孩叫喀秋莎。”12日晚，刘女士给本报打来电话称，当日傍晚看到报纸后，一眼就认出了她。她介绍，24岁的喀秋莎是一名舞蹈演员，今年4月份随团来到武汉海昌极地海洋公园演出，她是这些乌克兰女孩的翻译。“她丢了钱包都没跟我说。”刘女士和喀秋莎联系后，确定她真的丢了钱包。原来，10日晚上，喀秋莎和另一名乌克兰女孩坐地铁3号线到汉口城市广场逛街，还买了一件衣服。当晚9点多，喀秋莎在地铁口帮同伴拍照，顺手将钱包和购物袋放在花坛上，拍完照后只拿了购物袋，把垫在下面的钱包给忘了。喀秋莎后来发现钱包不见了，但她找了一圈都没找到，只好乘地铁离开。
    钱包里面有多张信用卡和银行卡，喀秋莎还挺着急的，但因人生地不熟，她也没办法，只好放弃寻找。
    昨日上午，趁演出间隙，喀秋莎赶往后湖派出所领回失物。出发前，她请记者帮忙联系捡到钱包的马女士，希望能够当面表示感谢。
    上午11时许，喀秋莎从民警手中领回钱包。看见马女士时，喀秋莎迎上前，给了她一个热情的拥抱，并用夹生的中文连说“谢谢”。
    喀秋莎是第一次来中国，和另外9名乌克兰美女一起在极地海洋公园演出，10月末演出结束后就会回到乌克兰。喀秋莎说，武汉的朋友特别友好，她在这里过得很开心。钱包失而复得，武汉市民给了她一个大大的惊喜。
    为感谢马女士拾金不昧，极地海洋公园送给她一个北极熊毛绒玩具和3张海洋公园门票，由喀秋莎亲自将礼物送到她手中。马女士抱着玩具和喀秋莎合影，两人笑得很灿烂。


   