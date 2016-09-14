我省调整退休人员基本养老金图文：机场建养鱼池暂养进口水产“不是自己的钱不能动歪心思”中共中央决定：李鸿忠任天津市委书记省市交管部门发布中秋出行攻略她用夹生的中文感谢武汉好心人习近平授予武汉联勤保障基地等部队军旗
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第1版 要闻
·我省调整退休人员基本养老金
·图文：机场建养鱼池暂养进口水产
·“不是自己的钱不能动歪心思”
·中共中央决定：李鸿忠任天津市委书记
·省市交管部门发布中秋出行攻略
·她用夹生的中文感谢武汉好心人
·习近平授予武汉联勤保障基地等部队军旗
楚天都市报电子版
----  
 
1 要闻 2016.9.14 星期三
的哥捡到10万现金如数奉还
“不是自己的钱不能动歪心思”
    楚天都市报讯 图为：王小成和他的出租车

    □楚天都市报记者刘闪向清顺黄永进通讯员李鹏程 摄影：楚天都市报记者曲严

    昨日，从汉口火车站坐上开往家乡的列车后，来自江苏泰州的杨先生高兴地笑了，“这下可以回去好好过中秋了！”
    前晚，杨先生在武汉搭乘一辆的士，下车时落下装有10万现金的手提包，他没有出租车发票也不记得的士车牌号，原本以为找回无望时，惊喜接到了民警的电话，他丢的10万元找到了。

    的哥在车内捡到手提包

    前晚8时许，送一名客人到洪山区珞狮南路后，武汉天长经贸出租车公司的的哥王小成顺路在洪达巷买了一份炒饭。站在路边吃完饭后，他像往常一样，打开车后门，准备整理一下凌乱的坐垫。
    一开车门，王小成就看到座位上有一个蓝灰色的手提包，鼓鼓的。他拉开拉链，大吃一惊，里面有10沓百元钞票，估计整整10万元。王小成拉紧拉链，给公司熊经理打电话汇报，熊经理建议他送到公司或者报警。

    他开车将钱送到派出所

    考虑到公司在汉口，路途太远怕出意外，当晚8时20分，王小成开着空车跑了20公里，将包交到了离家最近的江夏区藏龙岛派出所。值班民警程明与王小成一起对包内财物进行清点，发现10沓钞票整整10万元，包内还有一张取款凭条，上面显示了姓名和银行卡号。
    通过进一步查找，包内还发现一张与取款凭条上的信息一致的银行卡。在手提包里层，他们又找到了几张名片，名片上的名字与取款人一致。随后，民警拨通名片上的电话，此时，焦急万分的失主杨先生正在关山派出所做笔录。
    原来，当晚7时25分，杨先生等三人在关山哈乐城坐上了王小成的车，他们先说去华中科技大学，后又说去鲁磨路。因王小成的车临时需要加气，跑不了那么远，在与杨先生等人协商后，杨先生三人上车不久便下了车，手提包一下子忘在了车上。

    失主紧紧拥抱司机致谢

    当晚10时许，接到电话的杨先生欣喜不已赶至藏龙岛派出所，在民警的见证下，杨先生领走了失而复得的巨款。他先是和王小成不停地握手表达感激，之后又紧紧抱住王小成说：“没想到遇到你这么好的司机，感谢你！”
    杨先生希望用现金酬谢王小成，被王小成婉言谢绝。
    昨日下午，楚天都市报记者联系上杨先生时，他已前往汉口火车站，准备乘车返回泰州。
    杨先生说，他是江苏泰州人，来汉谈生意，前晚，从王小成的车上下来几分钟后，就发现把包忘在了车上。当时王小成没要车费，他也没记住车牌号，心想肯定找不回来了，但还是赶到关山派出所报了警。正在做笔录时，他接到了藏龙岛派出所民警的电话。

    “钱还了心里就踏实了”

    “钱还了心里就踏实了。”昨日，面对记者时，王小成一脸坦然。他笑着说，当时觉得这么多钱，要么是公款，要么是救命钱，失主一定很着急，只想着早点还给失主。
    王小成今年31岁，家住江夏区流芳街江王村，开了8年出租车，去年自己买了一辆车，但由于生意不好，他的夜班司机转了行，每天白天晚上都是他一个人开车，客人少时就在路边眯一会，每月收入只够养家糊口。
    前晚，从派出所离开后，王小成又继续开车奔波在武汉的夜色里。直到昨日下午，他一直没合上眼，记者见到他时，他眼睛里还有不少血丝。
    看到那么多现金时，有没有动心？王小成告诉记者，不是自己的钱，不能动歪心思，他不能毁了别人的生活。往后遇到这样的情况，他还是会义不容辞地交还给失主。


   