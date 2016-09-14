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·我省调整退休人员基本养老金
·图文：机场建养鱼池暂养进口水产
·“不是自己的钱不能动歪心思”
·中共中央决定：李鸿忠任天津市委书记
·省市交管部门发布中秋出行攻略
·她用夹生的中文感谢武汉好心人
·习近平授予武汉联勤保障基地等部队军旗
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.14 星期三
武汉获批内陆指定口岸
图文：机场建养鱼池暂养进口水产
    楚天都市报讯 5日清晨，一架波音747-200国际货运包机抵达天河机场，“乘客”是25吨产自孟加拉的黄鳝。一些当天来不及提货的洋黄鳝，住进了机场的暂养场所。天河机场此前成为国家质检总局进境食用水生动物指定口岸，今后武汉进口的水产品可以更鲜活、价格更亲民。楚天都市报记者黄士峰摄
    图为：工作人员将进口鳝鱼倒进暂养池
    图为：一箱箱进口鳝鱼下了飞机上了传送带

    □楚天都市报记者胡勇谋通讯员顾勇朱涛实习生柯焕焕甘芸 摄影：楚天都市报记者黄士峰

    5日清晨6时许，一架波音747-200全货机，呼啸着降落在天河机场。“乘客”是25吨产自孟加拉的黄鳝。这是武汉至孟加拉达卡国际货运包机航线。
    当日上午9时，这批活蹦乱跳的洋黄鳝，已查验通关，送至白沙洲水产市场。当天中午，就上了武汉市民的餐桌。
    还有一些当天来不及提货的洋黄鳝，临时养殖在天河机场的暂养场所里。机场里还能养鱼？记者走进天河机场南五路附近的鲜活食用生物暂养场所，探访这些孟加拉黄鳝的状况。

    先冲冷水澡再泡流水浴孟加拉黄鳝在汉好享受

    9月5日，记者来到天河机场，这里每周都有两个货运航班，从孟加拉运来当地黄鳝，每次大约25吨，飞行时间一般5小时。
    5日清晨6时许，飞机降落、卸货完毕后，已守候在附近的检验检疫人员立即上前，对这批活物进行安全检疫抽检，查验放行后，由平板货车运到机场南五路的一处暂养池。
    记者现场看到，孟加拉黄鳝由白色泡沫箱集装运输，每箱22—23公斤，刚刚到的这一批货共有1100箱。记者打开一个箱盖，只见黄鳝在里面活蹦乱跳，这些泡沫箱也有特点，里面铺有防水塑料袋，水不多，泡沫箱盖上留有气孔，防止黄鳝因氧气不足死亡，最外面还套上了一层结实的蛇皮袋。
    记者走进机场南五路一处僻静的平房，里面是一排水池，这8个暂养池正好可以安置25吨黄鳝。
    北京雍和惠利公司武汉负责人石彬告诉记者，大多数情况下，空运来的黄鳝中都会有一部分早被预订好的，一出机场就会被等在门口的货车拉到武汉的餐馆和市场。剩下的部分，才会在暂养池里待上几天，一般一个星期内就可全部销光，行情好的时候，一两天就可以卖完。
    开箱后，这些黄鳝先要用冷水冲洗一下，适应武汉的气候，然后入池。工作人员采用活水养鱼，一个大水龙头哗哗往池子里放水，池子下面有孔不停排水，池子旁24小时开电风扇保持空气流通，如果温度还是太高，就往水里加冰块。鳝鱼的生命力很强，所以养在这里死亡率很低。
    记者看到，池子里的黄鳝个头很大，普遍比国内的土黄鳝粗一圈，多数都有半斤到七八两的样子，大的足有一斤。因为临近中秋，目前武汉市场7两起步的孟加拉黄鳝批发价是17-18元/斤，4-7两的孟加拉黄鳝批发价是13-14元/斤，4两以下的孟加拉黄鳝批发价是15-16元/斤。
    石彬说，到了冬天，池子里就要放温水，毕竟这些鳝鱼是热带生物。如果直接放到野外的池塘里会冻死，在我省自然环境中过不了冬，正好避免了外来生物入侵的可能。

    江城餐馆外国水产走俏印度青蟹龙虾当天卖光

    “孟加拉人不吃鳝鱼，所以当地大小池塘里，鳝鱼很多。”记者联系上这批鳝鱼在孟加拉的发货人陈卫，他在电话中告诉记者，当地不少人专捞黄鳝，然后卖给当地经纪人，再统一出售到中国。陈卫已在孟加拉待了近5年，一直收黄鳝。由于这种黄鳝在中国市场很畅销，不少当地人也开始养黄鳝，这也让孟加拉黄鳝产业越来越红火。他说，马上到了秋冬季，正是中国消费进口黄鳝的旺季，当地人也开始忙了。
    另外，这个鱼池此前每月都要养两次来自印度的青蟹、大龙虾等。这些从印度孟买飞来的海鲜，也是张牙舞爪地通过货运飞机来到武汉。
    随后，记者探访武汉几大菜市场。10日上午11时许，记者来到洪山区肥仔漫听寨酒店。之前，这里的孟加拉黄鳝非常有名，但最近缺货，只有本地鳝鱼了。此前，这里也卖过进口的青蟹。
    在武丰蔬菜市场卖鱼的商贩刘先生说：“我们之前有卖过这种外国的洋鳝鱼，比本地鳝鱼粗些短些，尾巴扁的、脑袋尖的，口味有点不一样，吃着粉粉的，做泡蒸鳝鱼最受欢迎。本地黄鳝我们卖38元/斤，孟加拉鳝鱼要便宜10元。”
    记者走进铁机农贸市场，鱼贩王先生称：“印度青蟹、龙虾只要到货，基本上当天内就能卖光。这些海鲜越新鲜越有人买，都是时价。”
    记者从这些鱼商口中了解到，大部分外国水产都是从白沙洲水产品大市场批发来的。记者来到这个江城“最大”的鱼市，亲眼见到一箱箱“飞来的”黄鳝。专营鳝鱼的师傅叫它缅甸鳝鱼：“有的来自孟加拉，有的来自缅甸，黄鳝大点的19.5元/斤，小点的17.5元/斤，本地鳝鱼大点的35-36元/斤，小点的28元/斤。”一名鱼商把当日批发价悉数告诉记者，“市场里，鳝鱼一天大概卖出两三万斤。一天一个价，不太稳定，跟货量挂钩，最高一斤卖过四十来元，最近中秋节来临，价格会提前有所上涨。”
    “印度青蟹和龙虾的量都不太大，一天能卖出两三百斤蟹，四五百斤虾。”一家专营进口水产的店主孟先生说，市场里有二三十家批发水产品的商贩，其中有部分卖进口水产。

    天河机场成内陆指定口岸荆楚餐桌将添更多洋味道

    天河机场货运部相关负责人称，随着天河机场国际空运业务的发展，国际货运量连年大幅增加，进出境的货物种类也越来越多。“以前是机械类、电子类的产品居多，现在鲜活产品正不断增多，湖北人的餐桌会越来越丰富。”
    原来，2016年7月29日，国家质检总局正式发布批准公告，武汉天河机场成为国家质检总局进境食用水生动物指定口岸，允许进口鱼类、甲壳类和软体类等鲜活水产品，这是天河机场继植物种苗、冰鲜水产品指定口岸之后获批的第三个检验检疫指定口岸。武汉天河机场也是内陆地区获批的4个指定口岸之一。“以前，湖北市场上的进口鲜活水产品，只能从广州、深圳等其它口岸或国内空港口岸转运，再通过冷链汽车陆运至武汉。运输环节较多、时间较长，使水产品新鲜度大打折扣，而且运输成本较高，推高了湖北地区进口鲜活水产品的价格。”天河机场货站经营部经理朱涛昨天说，以往需要两三天甚至一周才能抵汉的鲜活水产品，现在乘坐国际航班可能24小时内就到达武汉了。随着鲜活水产品进口量的增长及航班频次的增加，大批量运输可节约冷链空运成本，让进口鲜活水产品的价格更加亲民。
    据统计，自去年9月口岸验收考核通过以来，武汉天河机场共进口2050吨鲜活水产品，航班频次也由每周1班增加到两三班。今后，世界各地的各种优质鲜活水产品如牡蛎、蛤蛎、多宝鱼、大龙虾、北极贝、帝王蟹等将更加便捷地走上湖北人的餐桌。
    目前，武汉天河机场正筹划申报进境水果指定口岸、进口肉类指定口岸等，口岸相关配套设施如永久性暂养池、熏蒸库等正在积极建设中，以期进一步打造集种苗、冰鲜、水果、肉类为一体的进境快消品平台。


   