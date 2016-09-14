查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第27版 国内 ·图文：快播“涉黄案”王欣获刑3年半 ·图文：59800元/100㎡全包装修 一个电话为您保留 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第6版 : 评论 第8版 : 体彩 · 图文：快播“涉黄案”王欣获刑3 · 图文：59800元/100㎡全 27 国内 2016.9.14 星期三 不怕 您好好过节 图文：59800元/100㎡全包装修 一个电话为您保留 不管房屋面积大小如何 用心做优质省心省钱的全包装修 楚天都市报讯 9月中秋佳节即将来临，儿女团聚，可是又要烦恼装修问题，参加活动还是一家团聚？不用纠结了，鑫绎尚优惠为您保留下来!不想为了装修而到处奔波于卖场之间；不想为了装修增项、工期、售后等问题而伤神扯皮；那么就得选择一家服务很专业，质量有保障，售后有人管的装饰公司。恰逢全国装饰装修行业百强企业——鑫绎尚装饰集团9月25日在金银湖金盛国际家居5楼（鑫绎尚装修建材家居体验馆）举办家装盛宴，在现场有您想不到的惊喜与实惠，本报带您一起去活动现场比底价！

1. 59800元/100㎡全包 装修很齐全

据了解，鑫绎尚装饰推出的59800元/100㎡全包套餐不同于市面上其他的公司，太多的装饰公司都存在“装修包不全”、“项目不齐全”、“少报漏报，后期增项”等情况，但鑫绎尚装饰的59800元/100㎡全包套餐，几乎包含了装修中的所有项目，六大空间配置：



主次卧 客厅 餐厅 厨房 卫生间 阳台

房门，衣柜，衣柜门，地板，灯具等；

地板，窗帘，集成吊顶，电视背景墙，灯具等；

地板，灯具等

地砖，墙砖，回填，包管，防水门槛石，橱柜，吊柜，洗菜盆，龙头，吊顶，照明，推拉门等；

回填，防水，包管，地漏，防水门槛石，墙砖，地砖，照明，吊顶，浴室柜，

面盆龙头，花洒，卫生间门，马桶，肥皂盒，毛巾杆，厕纸盒等

地砖，拖把池龙头，地漏，灯具

其中包含【全房水电改造，开关插座，乳胶漆】



2. 集团6000㎡一站式材料展厅 选材很方便

鑫绎尚装饰推出的59800元/100㎡全包套餐中的所有材料均与厂家对接，签署正品保证协议及低价保证协议，并支持材料现场验货及材料保修！同时，套餐内所有的材料均为市面上一线品牌：



基础工程材料 主材工程材料

英国多伦多邦乳胶漆、华新水泥、金牛管业、二厂飞鹤电缆等

地板（吉佰立、加峰、山山、花好月圆等），瓷砖（马可波罗、鹏诺、

瑞莎、新粤、宝乐），门（祥发、美宜佳、鑫鸿诚等），厨卫生间吊顶

（韩邦、帝斯佳等整体集成吊顶），卫浴、洁具（恒洁、九溢、马可、

波罗、乐艺、赛纳）

只要您想得到的品牌，尽在我们的材料展厅，这里就不一一续写了！



3. 集团董事长亲自进行工地监管 工程很放心

由武汉市建筑装饰协会第三方监理工程师现场进行实时监管，而材料则是在消费者签字后方能使用。在工程管理方面更是由集团董事长亲自行进工程监管，不定期抽查工地形象、施工进度、客户满意度调查，每个工程都有专门的客服经理、主材部客服，工程部客服跟踪，确保工地的优质。

4. 8大装修特权拿到手软，就在活动现场，还等什么？

特权一：来活动现场送精美食用油一壶；

特权二：来活动现场报销30元/户的的士费；

特权三：参与活动设计师免费跟您量房，活动现场即可出装修方案，省心省时；

特权四：全包达59800元送全房家具（主次卧床+床头柜，沙发+茶几，餐桌+餐椅）；

特权五：全包达59800元送价值20000元的全房地暖（家具、地暖二选一）；

特权六：现场签合同客户，电器抽不停（国美直供，48寸液晶电视，洗衣机，冰箱，空调）；

特权七：装修贷款0利息，1年还贷，轻松入住；

特权八：看到这了，优惠还不过瘾吗，那就来个更劲爆的，现场更有集团董事长亲临额外放送优惠！

活动时间：9月25日（下周日），上午10：00

活动地点：金银湖金盛国际家居5楼（鑫绎尚装饰6000㎡一站式家居体验馆）

报名电话：18627787079



十一店联动，就近服务：

汉口金盛旗舰店

金银湖金盛国际家居5楼（6000㎡）

合富金生旗舰店

白沙洲大道合富金生家具建材广场V4馆三楼

光谷分公司

珞瑜东路佳园路光谷国际B座1810室

中南分公司

中南国际城D-1座2206室

武广分公司

江汉区解放大道创世纪广场B座1307（武广对面）

青山分公司

青山建二江城广场B-1605

徐东分公司

徐东团结大道名居枫园1栋2单元14楼

汉阳分公司

江城大道四新南路绿地中央广场6-15号商铺

南湖分公司

洪山区南湖富安街水域天际南二门旁（迈欧健身馆对面）

盘龙城分公司

巨龙大道汉飞向上城18栋25号

常青分公司

武汉市江汉区姑嫂树路38号消防中队旁





