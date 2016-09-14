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诗歌美文
2016.9.14 星期三
晒秋
楚天都市报讯 □自力
在娥眉豆结满房前屋后时，白露推着秋分的板车，拉来了满车的瓜果。在空气都含着果蔬味的季节里，人们开始晒秋了。
俗话说，立了秋，挂锄钩。经历了春的播种、夏的耕耘，立秋意味着一年的丰收到来。农人们挂上锄头，走到田间地头，开始收割一年的希望。不久，晒谷场上堆满金黄色的稻谷，场边往往有几个小孩在看护着自家的谷堆。麻雀满天飞，小孩满地追，这是一幅多么生动的晒稻图。
稻谷上岸后，其它各类蔬菜瓜果陆续闪亮登场了。层层叠叠的玉米棒子，挂在通风向阳的屋檐下，它们总是占据农家小院最醒目的位置。火红的辣椒还是那么淘气，一定要挤在大门的两旁，像早早贴上的春联。上了粉的冬瓜，变黄了的南瓜是从来不凑热闹的，农人们把它们抱进储藏室，就像抱着孩子一样。大面积的晒场留给花生，当然也少不了豆子兄弟：黄豆、绿豆还有地豇豆，往往是一种豆子一小块根据地，就像是豆子在开会似的。棕色的栗子满地滚，粒粒饱满瓷实，油得发亮，晒过就甜。最吸引人眼球的要算柿子了，它们出场总是那么惹人眼，红着脸羞涩地排列着，引得小孩们直吞口水。
还有一些农人家，摘了几把酸枣，收了几袋野猕猴桃，也在自家小院晒着。与那些瓜和果相比，这些山货显得野性十足。
有人曾形容秋季是“坚硬而明亮的金属季”，确实如此，所有的瓜果都带着金属的质地，金灿灿，沉甸甸，真有“沙场秋点兵”的恢弘气势。一年一度的晒秋，是丰收的盘点，是美梦成真的喜悦！年年晒秋，晒的是丰收，更是一种喜悦的心境。