查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 诗歌美文 ·小别离 12 ·广告 ·风雅集 ·晒秋 ·雀归巢 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第6版 : 评论 第8版 : 体彩 · 小别离 12 · 广告 · 风雅集 · 晒秋 · 雀归巢 21 诗歌美文 2016.9.14 星期三 风雅集 楚天都市报讯 耳尖（外二首）



□车延高

你画出的荷花很静

静如处子

可我耳朵太尖

能听到风感冒后咳嗽

还能听到

小鱼在水底走路的声音



孤芳自赏



浮生有约，我坐在

一瓣荷花上

眼前，秋水茫茫

鱼看完了《潜伏》，刚散场

风在水面扫荡

穿白衣的蝴蝶飞过来

一个呕吐过世界的苍蝇飞过来

天空

一群星星孤芳自赏

嫦娥穿的漂亮

月亮脱的漂亮



苦行



不要岸，也不要渡口

我用极具耐心的慈悲布施

提一轮冷月

照你来的路

你若累了，我苦行

用一颗心背你





