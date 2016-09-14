查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 诗歌美文 ·小别离 12 ·广告 ·风雅集 ·晒秋 ·雀归巢 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第6版 : 评论 第8版 : 体彩 · 小别离 12 · 广告 · 风雅集 · 晒秋 · 雀归巢 21 诗歌美文 2016.9.14 星期三 小别离 12 楚天都市报讯 鲁引弓 著作家出版社



女人主动承认是自己女儿不对，是那边帮管孩子的人有问题

海萍听清楚了她的话，但一下子对接不上。朵儿不是在西雅图吗？

海萍问，推搡？你们小孩是谁呀？我女儿在西雅图哪。

这女人说，我女儿也在西雅图，在奈特利中学，她叫杨冰。

这下海萍明白了，但心里还像在做梦，这女人说朵儿跟同学在那边闹矛盾，什么时候的事？朵儿怎么没发微信跟我们说？

海萍问，怎么了？闹什么不愉快了？

因为双方孩子都是女生，哪怕这女人提到“推搡”这个词，海萍也没想象出程度厉害的画面。

这女人嘴里还在忙不迭地道歉，看得出她替自家小孩觉得有多对不住。

她说，朵儿妈妈，就是大前天的事，伤倒是可能没有，女生之间的拉扯，也不会有多大的力气，只是我们女儿个子比较大，可能有点蛮，把朵儿弄痛了，实在对不起。

她说得吞吐，海萍倒是踏实下来，一是女生拉拉扯扯，不可能是什么真的打架；二是对方挺有修养的，放在咱们中国这里的话，有些小孩打了同学，家长还不认呢。

于是海萍放缓口气，反过来宽慰道，你是怎么知道的？我怎么不知道呢？小孩嘛，还都是小孩，闹闹别扭，说不定过两天就好了。

哪想到这女人抬起头看着海萍，脸上是小心翼翼，说，是学校打电话过来反映这个情况的，学校是当回事的。

这让海萍一怔，问，为什么打架，学校没说吗？

女人叹了一口气，说，据说主要是跟问作业有关，还好像说跟有个男生有关，我想不会是那个男同学两个女孩都比较喜欢吧？唉，怎么说呢，应该说是我们家的这个不对……

啊？海萍呆住了。这事一下子让她觉出不对劲了，是啊，要不这个妈会上门来吗？

什么情况？海萍心想，问作业？小气了不肯告诉同学？男生？别是交男朋友了？还打架，还被人打痛了？学校反映问题来了？什么情况？

海萍几乎想立马打开手机，赶紧找WIFI，连线，追问朵儿。

那女人瞅着海萍变化了的脸色，连声说“对不起”：朵儿妈妈，是我们小孩不对，没教好，我看是我家那边帮管的人有问题，没管好……

海萍问，是你们住的HOMESTAY？

她说，不是，我们小孩住自己家，你看看，其实我也跟你一样傻眼了，连学校都打电话、发邮件过来了，说我这个女儿因为同学间的小纠纷而生事，我都傻了，我从来不作兴小孩这样的，我们小孩原来是很乖的、很好说话的那种，你看看，现在成这样了，你说说，那边看管孩子的人有看好吗？还说看得很好呢，这样的人能看好吗？朵儿妈妈，实在对不起。

下期预告：海萍明白了，这个家长有修养是有原因的，她是想私下摆平这件事





