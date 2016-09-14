查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 楚动 ·图文：国产欧蓝德长沙正式下线 ·康顺汽车20周年客户答谢活动名车汇聚 ·图文：江上邀明月 三峡养生游幸福启航 ·过度保护不如“巧运动” ·图文：本报“楼道181”“荧光悦Pao吧”微信公众号上线 ·宝骏310活力上市 ·图文：省旅游委招募“乡村旅游体验师” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第6版 : 评论 第8版 : 体彩 · 图文：国产欧蓝德长沙正式下线 · 康顺汽车20周年客户答谢活动名 · 图文：江上邀明月 三峡养生游幸 · 过度保护不如“巧运动” · 图文：本报“楼道181”“荧光 · 宝骏310活力上市 · 图文：省旅游委招募“乡村旅游体 18 楚动 2016.9.14 星期三 金秋乡村游浪漫女儿会 图文：省旅游委招募“乡村旅游体验师” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高东起通讯员陈丹）9月23日至25日，“金秋乡村游，浪漫女儿会”活动将在宜昌市五峰县举行，省旅游委拟招募10名“乡村旅游体验师”，如果你是微博达人、微信大咖、网红主播，就请来报名吧！

省旅游委介绍，三天两晚的旅程，体验师全程免费，可以体验土家女儿会，欣赏中国好情歌，聆听土家好歌声，参加土家集体婚礼，与奥运冠军赵芸蕾一起玩转五峰全民健康跑。

体验师要用独特的视角发现美，用真实的镜头记录美，用优美的文字书写美，用新媒体平台传播美。只要您热爱旅游，具有较强的摄影、文字功底，有优质的宣传资源或传播渠道，均可报名。微博粉丝万人以上、微信公众号粉丝万人以上、直播平台网红主播将优先考虑。即日起至9月19日，可关注“湖北旅游”官方微信，点击“微服务”，进入“微报名”，填写报名信息。





