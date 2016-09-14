查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 楚动 ·图文：国产欧蓝德长沙正式下线 ·康顺汽车20周年客户答谢活动名车汇聚 ·图文：江上邀明月 三峡养生游幸福启航 ·过度保护不如“巧运动” ·图文：本报“楼道181”“荧光悦Pao吧”微信公众号上线 ·宝骏310活力上市 ·图文：省旅游委招募“乡村旅游体验师” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第6版 : 评论 第8版 : 体彩 · 图文：国产欧蓝德长沙正式下线 · 康顺汽车20周年客户答谢活动名 · 图文：江上邀明月 三峡养生游幸 · 过度保护不如“巧运动” · 图文：本报“楼道181”“荧光 · 宝骏310活力上市 · 图文：省旅游委招募“乡村旅游体 18 楚动 2016.9.14 星期三 宝骏310活力上市 楚天都市报讯 近日，上汽通用五菱全新轿车——宝骏310上市，此次上市的车型共有1.2L手动超值型、1.2L手动舒适型、1.2L手动时尚型、1.2L手动豪华型四款车型，售价区间为3.68—4.98万元。

作为上汽通用五菱打造的经典小车，宝骏310具有造型时尚、配置齐全、空间宽敞、经济好用四大亮点，3.68万元起的亲民售价，使其成为宝骏品牌旗下又一款高性价比车型，上市后的宝骏310将与宝骏730、宝骏560等宝骏品牌车型建立起强大的产品阵容。为让更多的年轻用户实现购车梦，活动现场，上汽通用五菱宣布了低首付、零利率的宝骏310专属金融政策。





