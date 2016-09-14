查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 楚动 ·图文：国产欧蓝德长沙正式下线 ·康顺汽车20周年客户答谢活动名车汇聚 ·图文：江上邀明月 三峡养生游幸福启航 ·过度保护不如“巧运动” ·图文：本报“楼道181”“荧光悦Pao吧”微信公众号上线 ·宝骏310活力上市 ·图文：省旅游委招募“乡村旅游体验师” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第6版 : 评论 第8版 : 体彩 · 图文：国产欧蓝德长沙正式下线 · 康顺汽车20周年客户答谢活动名 · 图文：江上邀明月 三峡养生游幸 · 过度保护不如“巧运动” · 图文：本报“楼道181”“荧光 · 宝骏310活力上市 · 图文：省旅游委招募“乡村旅游体 18 楚动 2016.9.14 星期三 图文：本报“楼道181”“荧光悦Pao吧”微信公众号上线 扫码就有机会获得iPhone7、电饭煲等奖品 楚天都市报讯 楚天都市报讯(记者商晔)昨日，本报两大微信公众号“楼道181”“荧光悦Pao吧”正式上线，带您分享关于房子的一切，以及运动健身的乐趣。

“楼道181”缤彩纷呈。“楼市眼”，追踪楼市热点，传递全面权威资讯；“探房007”，直播编辑踩盘过程，全方位展示楼盘形象；“房帮帮”，开设置业小课堂，解答购房装修难题……

作为上线首个互动活动，“9月房价猜猜猜”同步启动。我们挑选了绿地国际理想城、碧桂园·泰富城、蓝光林肯公园、保利上城等四个即将开盘的项目，邀请全城读者猜房价。如果你的答案够靠谱，就有机会获得iPhone7大奖。此外，还有进口红酒、马克杯等丰富奖品等您拿。

2015年起，本报先后组织策划了三次“荧光夜跑”活动，历次参与人数均过千人，广受好评。

本报“荧光悦Pao吧”微信公众号，将“荧光夜跑”活动延伸，为市民打造集运动、休闲、美食、娱乐、购物于一体的综合性服务平台。即日起，关注该微信公众号，就有机会获得迷你电饭煲、精致厨房四件套、精美雨伞等精美礼品。

更多活动详情、楼市和生活资讯，请扫描关注“楼道181”和“荧光悦Pao吧”微信公众号。





