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第18版 楚动
·图文：国产欧蓝德长沙正式下线
·康顺汽车20周年客户答谢活动名车汇聚
·图文：江上邀明月 三峡养生游幸福启航
·过度保护不如“巧运动”
·图文：本报“楼道181”“荧光悦Pao吧”微信公众号上线
·宝骏310活力上市
·图文：省旅游委招募“乡村旅游体验师”
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图文：国产欧蓝德长沙正式下线
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康顺汽车20周年客户答谢活动名
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图文：江上邀明月 三峡养生游幸
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过度保护不如“巧运动”
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图文：本报“楼道181”“荧光
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宝骏310活力上市
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图文：省旅游委招募“乡村旅游体
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楚动
2016.9.14 星期三
图文：本报“楼道181”“荧光悦Pao吧”微信公众号上线
扫码就有机会获得iPhone7、电饭煲等奖品
楚天都市报讯 楚天都市报讯(记者商晔)昨日，本报两大微信公众号“楼道181”“荧光悦Pao吧”正式上线，带您分享关于房子的一切，以及运动健身的乐趣。
“楼道181”缤彩纷呈。“楼市眼”，追踪楼市热点，传递全面权威资讯；“探房007”，直播编辑踩盘过程，全方位展示楼盘形象；“房帮帮”，开设置业小课堂，解答购房装修难题……
作为上线首个互动活动，“9月房价猜猜猜”同步启动。我们挑选了绿地国际理想城、碧桂园·泰富城、蓝光林肯公园、保利上城等四个即将开盘的项目，邀请全城读者猜房价。如果你的答案够靠谱，就有机会获得iPhone7大奖。此外，还有进口红酒、马克杯等丰富奖品等您拿。
2015年起，本报先后组织策划了三次“荧光夜跑”活动，历次参与人数均过千人，广受好评。
本报“荧光悦Pao吧”微信公众号，将“荧光夜跑”活动延伸，为市民打造集运动、休闲、美食、娱乐、购物于一体的综合性服务平台。即日起，关注该微信公众号，就有机会获得迷你电饭煲、精致厨房四件套、精美雨伞等精美礼品。
更多活动详情、楼市和生活资讯，请扫描关注“楼道181”和“荧光悦Pao吧”微信公众号。