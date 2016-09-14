查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 楚动 ·图文：国产欧蓝德长沙正式下线 ·康顺汽车20周年客户答谢活动名车汇聚 ·图文：江上邀明月 三峡养生游幸福启航 ·过度保护不如“巧运动” ·图文：本报“楼道181”“荧光悦Pao吧”微信公众号上线 ·宝骏310活力上市 ·图文：省旅游委招募“乡村旅游体验师” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第6版 : 评论 第8版 : 体彩 · 图文：国产欧蓝德长沙正式下线 · 康顺汽车20周年客户答谢活动名 · 图文：江上邀明月 三峡养生游幸 · 过度保护不如“巧运动” · 图文：本报“楼道181”“荧光 · 宝骏310活力上市 · 图文：省旅游委招募“乡村旅游体 18 楚动 2016.9.14 星期三 过度保护不如“巧运动” 儿科专家鼓励让宝宝早点动起来 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者尹洁）又到开学季，很多家长在给孩子规划学习的同时，却忽略了锻炼。9月10日，一场快乐的“健康成长巧运动”盛会在汉举行，让不少家长和孩子对运动有了新认识。

此次巧运动活动，由中国儿童少年基金会联合补钙专家迪巧品牌共同举办。当天，200多个0-6岁的小宝贝，在家长陪伴下，参与了各种有趣的游戏和运动项目，攀爬、翻身、跳跃、搭积木……

有家长表示，平时给予孩子更多的是爱和保护，有时还会因担心受伤而限制孩子运动。对此，华中科技大学附属协和医院小儿骨科专业组副组长唐欣表示，婴幼儿骨骼的可塑性大，早期丰富的运动是促进骨骼发育、增长身高、提高孩子综合能力的重要手段。只要循序渐进，根据宝宝的发育情况分段运动，掌握一些运动技巧，就能增强肢体协调性和关节稳定性，减少伤害。

同时，他提醒，运动会加快新陈代谢，孩子骨骼发育需要更多营养支持，家长可选择迪巧等安全有效的品牌钙剂，为其额外补充钙质。





