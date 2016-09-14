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楚动
2016.9.14 星期三
过度保护不如“巧运动”
儿科专家鼓励让宝宝早点动起来
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者尹洁）又到开学季，很多家长在给孩子规划学习的同时，却忽略了锻炼。9月10日，一场快乐的“健康成长巧运动”盛会在汉举行，让不少家长和孩子对运动有了新认识。
此次巧运动活动，由中国儿童少年基金会联合补钙专家迪巧品牌共同举办。当天，200多个0-6岁的小宝贝，在家长陪伴下，参与了各种有趣的游戏和运动项目，攀爬、翻身、跳跃、搭积木……
有家长表示，平时给予孩子更多的是爱和保护，有时还会因担心受伤而限制孩子运动。对此，华中科技大学附属协和医院小儿骨科专业组副组长唐欣表示，婴幼儿骨骼的可塑性大，早期丰富的运动是促进骨骼发育、增长身高、提高孩子综合能力的重要手段。只要循序渐进，根据宝宝的发育情况分段运动，掌握一些运动技巧，就能增强肢体协调性和关节稳定性，减少伤害。
同时，他提醒，运动会加快新陈代谢，孩子骨骼发育需要更多营养支持，家长可选择迪巧等安全有效的品牌钙剂，为其额外补充钙质。