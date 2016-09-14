查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 跑腿 ·广告 ·新装修房屋味道重 租客欲解约 ·图文：美食城污水直排汤逊湖？ ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第6版 : 评论 第8版 : 体彩 · 广告 · 新装修房屋味道重 租客欲解约 · 图文：美食城污水直排汤逊湖？ · 市民之声 16 跑腿 2016.9.14 星期三 图文：美食城污水直排汤逊湖？ 水务部门调查后称 外排前已经过处理 楚天都市报讯 昨日，市民李先生反映，位于洪山区狮子街附近的汤逊湖湖边有一个荷塘美食城，脏水直接排到湖里，导致周边环境很差。

昨日上午，楚天都市报记者来到现场看到，荷塘美食城一侧是汤逊湖的湖汊（如图），另一侧是一个小水塘，美食城的水管正在向这两处排水。周边卫生状况较差，岸边水面稍显油腻，美食城外还有几间卫生间。

美食城老板称，她是洪山区先建村渔民，经营这家美食城有几年了。今年7月淹水后重新装修了门面，前不久才开业。餐馆产生的脏水，都是经过沉淀池处理后再排入水塘，另外一个水管排出的是洗菜水，对水质不会产生污染。

洪山区水务局执法人员赶到现场调查后介绍，荷塘美食城离汤逊湖蓝线大约有150米，脏水经过污水处理设施处理后，再排到附近水塘的。他们已要求美食城老板对周边环境进行处理，保持美观。楚天都市报记者刘闪曲严





