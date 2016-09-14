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图文：美食城污水直排汤逊湖？
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市民之声
16
跑腿
2016.9.14 星期三
图文：美食城污水直排汤逊湖？
水务部门调查后称 外排前已经过处理
楚天都市报讯 昨日，市民李先生反映，位于洪山区狮子街附近的汤逊湖湖边有一个荷塘美食城，脏水直接排到湖里，导致周边环境很差。
昨日上午，楚天都市报记者来到现场看到，荷塘美食城一侧是汤逊湖的湖汊（如图），另一侧是一个小水塘，美食城的水管正在向这两处排水。周边卫生状况较差，岸边水面稍显油腻，美食城外还有几间卫生间。
美食城老板称，她是洪山区先建村渔民，经营这家美食城有几年了。今年7月淹水后重新装修了门面，前不久才开业。餐馆产生的脏水，都是经过沉淀池处理后再排入水塘，另外一个水管排出的是洗菜水，对水质不会产生污染。
洪山区水务局执法人员赶到现场调查后介绍，荷塘美食城离汤逊湖蓝线大约有150米，脏水经过污水处理设施处理后，再排到附近水塘的。他们已要求美食城老板对周边环境进行处理，保持美观。楚天都市报记者刘闪曲严