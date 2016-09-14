查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 跑腿 ·广告 ·新装修房屋味道重 租客欲解约 ·图文：美食城污水直排汤逊湖？ ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第6版 : 评论 第8版 : 体彩 · 广告 · 新装修房屋味道重 租客欲解约 · 图文：美食城污水直排汤逊湖？ · 市民之声 16 跑腿 2016.9.14 星期三 新装修房屋味道重 租客欲解约 律师称房屋不宜居可退租 楚天都市报讯 昨日，大学毕业生小陶反映，她和同事租了一套新装修不久的房子，结果屋内气味难闻。她睡了一晚后身体不适，找房东退租协商未果。

小陶今年大学毕业，刚进入江汉区一单位工作，和两名新同事决定在单位附近合租。前几天，他们在网上看中江汉区新湾五路常青五垸一套房源，上周末都去看了房子，发现房间显得比较新。房东称，装修已有一段时间。

因急着入住，小陶等人签了合同，租金加押金一共交了8300元，当晚就住了进来。然而，关了门窗后，屋内气味感觉越来越重。次日早上起床，小陶感觉喉咙像火烧，人也特别难受。同事小廖也有类似症状，他们看了医生，医生建议他们搬出来。

之后，小陶等人与房东吴某协商，希望她退还8000元，剩余300元补偿她的损失。吴某表示，自己新房是上月才装修，事先已告知他们。如果要退房，得按合同来办事。

昨日上午，楚天都市报记者来到常青五垸，看到该房屋内的家具都是新搬进来的，客厅还有一桶防水漆，屋内确实有较重的异味。吴某称，小陶等人是看了房子才签合同，自己没隐瞒什么，退房需提前一个月告知，并且2000元押金也不会退。对此，小陶等人难以接受。

湖北典恒律师事务所陈亮律师称，如果房内存在有害气体不宜居住，那么租房合同应予以撤销。他建议小陶找权威机构做个检测，并找到工商和房管部门进行投诉，如果协商不成，可以起诉房东。 楚天都市报记者满达黄士峰





