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健康
2016.9.14 星期三
每天快走脚生疼 劣质运动鞋疑是祸首
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶 通讯员张智）家住汉口的陈女士，一直坚持饭后快走养生，可一个月前她脚后跟突发疼痛，最后竟完全不能下地走路。经医生检查，其脚跟部长了骨刺，罪魁祸首可能是她常穿的劣质运动鞋。
56岁的陈女士退休后一直坚持养生，除了进行食疗和养生保健操之外，每天还坚持在小区快走1小时。上月，她发现脚后跟隐隐作痛，后来越来越严重，最后竟完全不能下地了。家人将她送到武汉市中医医院就诊，推拿科主治医师柯美家经过检查，确诊其“足跟疼”是因快走不当，导致足跟部长了骨刺。
了解到陈女士每天运动时穿的运动鞋后，柯美家推测这就是让其脚疼的原因所在。她介绍，好的运动鞋一般会有气垫，而陈女士购买的鞋为了模仿正规运动鞋，刻意将鞋底做出坡度，但里面却没有气垫，加上材质硬且薄，长期穿着快走，受力点都集中在足底根骨处，得不到缓冲和保护，长期受力劳损引发了骨刺。
专家建议，年纪大的人每天运动时，应尽量穿着正规运动鞋或鞋底厚实柔软的平底鞋，在鞋内增加厚实的鞋垫也可对脚进行保护。另外，每天快走的时间不要太长，一般半小时左右即可，以运动完后没有感到身体不适为佳，以免因运动过量导致关节损伤。