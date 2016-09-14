查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 健康 ·图文：小孩子爱咬铅笔头会铅中毒？ ·每天快走脚生疼 劣质运动鞋疑是祸首 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第6版 : 评论 第8版 : 体彩 · 图文：小孩子爱咬铅笔头会铅中毒 · 每天快走脚生疼 劣质运动鞋疑是 · 广告：动向新闻 15 健康 2016.9.14 星期三 每天快走脚生疼 劣质运动鞋疑是祸首 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶 通讯员张智）家住汉口的陈女士，一直坚持饭后快走养生，可一个月前她脚后跟突发疼痛，最后竟完全不能下地走路。经医生检查，其脚跟部长了骨刺，罪魁祸首可能是她常穿的劣质运动鞋。

56岁的陈女士退休后一直坚持养生，除了进行食疗和养生保健操之外，每天还坚持在小区快走1小时。上月，她发现脚后跟隐隐作痛，后来越来越严重，最后竟完全不能下地了。家人将她送到武汉市中医医院就诊，推拿科主治医师柯美家经过检查，确诊其“足跟疼”是因快走不当，导致足跟部长了骨刺。

了解到陈女士每天运动时穿的运动鞋后，柯美家推测这就是让其脚疼的原因所在。她介绍，好的运动鞋一般会有气垫，而陈女士购买的鞋为了模仿正规运动鞋，刻意将鞋底做出坡度，但里面却没有气垫，加上材质硬且薄，长期穿着快走，受力点都集中在足底根骨处，得不到缓冲和保护，长期受力劳损引发了骨刺。

专家建议，年纪大的人每天运动时，应尽量穿着正规运动鞋或鞋底厚实柔软的平底鞋，在鞋内增加厚实的鞋垫也可对脚进行保护。另外，每天快走的时间不要太长，一般半小时左右即可，以运动完后没有感到身体不适为佳，以免因运动过量导致关节损伤。





