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图文：小孩子爱咬铅笔头会铅中毒
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健康
2016.9.14 星期三
图文：小孩子爱咬铅笔头会铅中毒？
医生：铅笔表面颜料才含铅，吸收少部分无大碍
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛通讯员张璟祎）看到儿子经常咬铅笔头，汉口市民李女士的心里着实没底。前日，她在朋友圈里求助：“听别人说铅笔芯含铅，会引起铅中毒，真有这么严重吗？”
对此，武汉市儿童医院儿保科覃凌智副主任医师昨日介绍，咬铅笔头是很多小朋友的习惯，咬铅笔确实会有铅的摄入，但是它的来源不是铅笔芯。因为铅笔芯并不是铅做的，铅笔芯里面是石墨。铅主要是涂在铅笔表面的颜料里，日常生活中颜色鲜艳的颜料、涂料、油漆中都会有，如儿童经常使用的蜡笔、水彩，以及一些劣制的儿童玩具、学习用品，还有家具表面油漆等都含铅。最近，他们接诊了一名3岁的女孩，来医院做入园体检时发现血铅过量。经了解，孩子喜欢画画，家里给她买了各式各样颜色鲜艳的蜡笔，她总是一边画画一边把笔放进嘴巴里。
覃凌智指出，一般铅中毒都是由于大量的铅吸收进入体内造成的。铅中毒容易损伤孩子神经系统，孩子容易出现兴奋、好动、脾气大等情况，除此之外还会影响钙的吸收，导致缺钙、贫血甚至影响孩子生长发育。平时如果偶尔使用带色颜料，虽然会引起一部分铅吸收，但是不会引起中毒。
他提醒，家长和儿童都应养成良好的行为和卫生习惯，如勤洗手，特别是饭前洗手十分重要；注意个人卫生，勤剪指甲；经常清洗儿童的玩具和用品等等。