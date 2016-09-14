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楚天都市报讯（记者周治涛通讯员李圆敏周黎明季晓宇）昨日湖北大学新生报到点上，一名用自行车载着行李赶来的新生引师生围观。这位名叫黄冠的新生，就读公共管理类专业。与其他同学不同的是，一个星期前他从安徽合肥出发，骑行760公里欣赏沿途风景后来学校报到。

9月6日，黄冠从合肥出发，途中沿G105国道穿过大别山，经九江、鄂州后于昨日如期抵达武汉。“我就是想挑战一下自己，特意选择了穿越大别山的这段行程。”黄冠告诉记者，骑行旅途中印象最深的也是这段行程，200公里山路崎岖蜿蜒，除偶有擦身而过的车，多数时候都是他一人在独自挥洒汗水。

黄冠说，最初筹备骑自行车报到上大学时，家人并不同意。从买装备到设计骑行路线，准备了两周，直到出发的前一天，家人拗不过他才同意，不断叮嘱他路上“每天打电话报平安”。“虽然全程是自己一人，但路上也会遇到骑友，彼此不说话，打一串响铃问候，并不孤单。”黄冠说为了节省开支，一路住便宜的青年旅舍，在江西的一个青年旅舍，遇到从上海骑行往重庆的小哥、从南昌环鄱阳湖骑行的51岁教授，分享到许多旅行的故事。





