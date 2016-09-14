查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 教育 ·图文：倒计时九天 武汉文交会即将在欧亚达徐东古玩城举行 ·图文：老板电器厨源烹饪文化体验馆在汉街落户 ·来工贸家电“一网打尽”中秋家电福利！ ·图文：武汉首个高中俄语实验班开课 ·图文：穿越大别山来上大学 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第6版 : 评论 第8版 : 体彩 · 图文：倒计时九天 武汉文交会即 · 图文：老板电器厨源烹饪文化体验 · 来工贸家电“一网打尽”中秋家电 · 图文：武汉首个高中俄语实验班开 · 图文：穿越大别山来上大学 14 教育 2016.9.14 星期三 图文：老板电器厨源烹饪文化体验馆在汉街落户 楚天都市报讯 老板电器厨源烹饪文化体验馆是一个全新升级的线下实体体验中心，本次新店开业落户汉街，展馆设置了包括智能烘焙、文化体验、产品科技体验等区域。在体验馆内可以实现美食烹饪、休闲娱乐、聚会餐饮、文化品鉴等一系列功能，场景体验式文化贯穿其中。“厨源”不仅是良渚文化、人文科技、低碳环保理念的浓缩，也是展示传统烹饪文化、与消费者沟通交流的平台。厨源烹饪文化体验馆的形成，将中国烹饪文化进行传承和推广，并通过厨源这一独特的线下文化体验店为用户提供更专业化、个性化的线下体验，通过新的全体验型零售模式去与消费者沟通交流。

未来，老板电器将始终致力于把中国悠久的饮食文化与先进的科学技术相结合，让每个家庭都享受到由精湛科技带来的轻松烹饪。





