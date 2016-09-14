查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 财经 ·图文：唐宁分享三大锦囊 拨开财富管理迷雾 ·图文：普通储户仍对大额存单“不感冒” ·中铁大桥局参建十多个海外项目 ·华中首个私募机构孵化中心落户沌口 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第6版 : 评论 第8版 : 体彩 · 图文：唐宁分享三大锦囊 拨开财 · 图文：普通储户仍对大额存单“不 · 中铁大桥局参建十多个海外项目 · 华中首个私募机构孵化中心落户沌 12 财经 2016.9.14 星期三 华中首个私募机构孵化中心落户沌口 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者汪亮亮通讯员周明德彭宇）昨日，武汉开发区（汉南区）与中信证券湖北分公司共同打造的南太子湖私募工场项目启动，这也是华中地区首个私募机构孵化中心。该项目将吸引全国优秀私募证券和股权投资机构聚集，预计5年内可引入资金总规模达50亿元。





