图文：唐宁分享三大锦囊 拨开财富管理迷雾图文：普通储户仍对大额存单“不感冒”中铁大桥局参建十多个海外项目华中首个私募机构孵化中心落户沌口
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 第12版 财经
·图文：唐宁分享三大锦囊 拨开财富管理迷雾
·图文：普通储户仍对大额存单“不感冒”
·中铁大桥局参建十多个海外项目
·华中首个私募机构孵化中心落户沌口
楚天都市报电子版
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12 财经 2016.9.14 星期三
华中首个私募机构孵化中心落户沌口
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者汪亮亮通讯员周明德彭宇）昨日，武汉开发区（汉南区）与中信证券湖北分公司共同打造的南太子湖私募工场项目启动，这也是华中地区首个私募机构孵化中心。该项目将吸引全国优秀私募证券和股权投资机构聚集，预计5年内可引入资金总规模达50亿元。


   