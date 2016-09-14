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第12版 财经
·图文：唐宁分享三大锦囊 拨开财富管理迷雾
·图文：普通储户仍对大额存单“不感冒”
·中铁大桥局参建十多个海外项目
·华中首个私募机构孵化中心落户沌口
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华中首个私募机构孵化中心落户沌
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财经
2016.9.14 星期三
华中首个私募机构孵化中心落户沌口
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者汪亮亮通讯员周明德彭宇）昨日，武汉开发区（汉南区）与中信证券湖北分公司共同打造的南太子湖私募工场项目启动，这也是华中地区首个私募机构孵化中心。该项目将吸引全国优秀私募证券和股权投资机构聚集，预计5年内可引入资金总规模达50亿元。